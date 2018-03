El Atlético de Madrid visitará el Camp Nou con la clara intención de asaltar el feudo blaugrana y dar un golpe sobre la mesa en la lucha por el título liguero. El Cholo Simeone irá con todo frente al Barcelona, aprovechando la gran inercia que tiene el equipo después de las últimas semanas, en la que cuenta por victorias sus últimos ocho encuentros disputados.

Como no puede ser de otra manera, Jan Oblak será el candado del Atlético ocupando la portería. El esloveno también vivirá un duelo particular con Ter Stegen por ser el guardameta menos goleado de la Liga. Después de descansar entre semana, el carril derecho en el lateral será para Sime Vrsaljko. En el otro costado, Filipe Luis que vuelve a estar al 100% después de dejar atrás las molestias físicas que ha ido arrastrando esta temporada. El centro de la zaga será para Godín y su compatriota Giménez, ya que Lucas y Savic aún no están en plenas condiciones.

En la medular, el Cholo Simeone repetirá la línea que goleó al Sevilla en el Sánchez Pizjuán por 2-5. Gabi y Thomas formarán en el medio centro. El ghanés, recién renovado, aprovechará su poderío físico para intentar evitar que el Barcelona toque con tanta facilidad en mitad de campo. Por su parte, el capitán pondrá la veteranía y el liderazgo. En las bandas, con recorrido por el centro, estarán Koke y Saúl, dos ‘almas libres’ que podrán abrirse hasta la línea de cal o cerrarse para formar un cuatrivote a la hora de defender.

La delantera es para los dos nombres propios del Atlético en las últimas semanas. Antoine Griezmann atraviesa un estado de gracia perfecto y querrá seguir con su racha en el Camp Nou, estadio donde nunca ha conseguido meter un gol. Su pareja de baile será la bestia Diego Costa, que se quedó sin mojar en la victoria frente al Leganés y, como Oblak con Ter Stegen, el killer de Lagarto vivirá su particular guerra ante Luis Suárez.