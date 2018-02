Simeone: “El Barcelona es un lindo desafío”

Diego Pablo Simeone analizó la goleada ante el Leganés en sala de prensa, en especial del goleador de la noche, Antoine Griezmann. El Cholo se deshizo en elogios hacia su jugador, del que dijo que ha tenido otros años a este alto nivel. También reconoció que es un bonito desafío jugar en el Camp Nou y aseguró que él no tiene precio.

¿Mejor momento de Griezmann en el Atlético?

“Tuvo varios pasajes de otras temporadas en este nivel. Es un jugador extraordinario lo ha demostrado más veces, y el equipo le está acompañando para que rinda a este nivel. Los pases de Koke, Filipe y Costa fueron fantásticos. Él resolvió con su talento el juego del equipo”.

Costa-Griezmann

“La temporada hasta diciembre había sido muy buena del equipo. La presencia de Costa no sólo mejoró el momento de Griezmann, sino el del equipo. Por su tenacidad, valentía y lo que transmite al equipo. El equipo está en un buen momento, y desde la humildad vamos partido a partido como siempre”.

Mejor momento de la temporada

“Nosotros necesitamos enfocarnos en seguir mejorando como equipo. En Sevilla al final intentamos ser más contundentes. Ahora a preparar un partido contra un rival que ha ganado todo y no ha perdido ningún partido. Es un lindo desafío”.

Responsable del cambio de Griezmann

“En nada. La responsabilidad es del equipo, que Griezmann, Saúl, Thomas, Giménez y Godín sosteniendo la defensa solos… El crecimiento y la confianza es parte del grupo. Tenemos un grupo muy fuerte, con pilares que sostienen el vestuario. Nosotros del lado del entrenador tratamos de darles las mejores posibilidades para que crezcan como equipo, todo nace como grupo que hay en el vestuario”.

Reconciliación de Griezmann con la grada

“Tampoco me siento responsable. La gente es pasional, va detrás de lo que percibe. Quieren ganar, y si ven futbolistas que dan todo, corren, trabajan y hacen goles siempre serán aplaudidos. Pasa en el Atlético y en todos los equipos del mundo”.

Mismos puntos que el Atleti campeón

“No me detengo a observar el pasado. Siempre dije que lo importante es el presente y enfocarnos en lo que tenemos por delante, de cara al domingo. Los números hablan por sí solos. Son 14 años que ganan siempre Madrid y Barcelona salvo en 2014. Tratamos de acercarnos a competir, ojalá podamos seguir compitiendo hasta el final”.

Torres a China

“Me pone contento que se haya cerrado el mercado. Porque se que somos los que somos hasta el final”.

Sevilla, punto de inflexión

“No. Hubo momentos como el partido de Coruña, ganando al final del partido, o Málaga. Este grupo se reinventa y no tiene miedo a los cambios. Los pilares del vestuario nos permiten que podamos competir como equipo”.

¿Cuánto vale el Cholo?

“No tengo precio. Los entrenadores no tenemos precio. ¿Dicen que Griezmann vale 100? Uff”.

Miedo a lesiones por la plantilla corta

“Uno siempre piensa en positivo, no en cosas negativas. El grupo que está es el que quiere estar, ir a por un desafío importante como el que tenemos por delante, gente que quiere competir, pelear y que mejora al equipo. Eso me moviliza, sólo pienso en seguir creciendo y hacer un buen partido el domingo”.

Canteranos

“Siempre estamos mirando al B. Nos interesan mucho los chicos de la Youth League. Cuando llegué dije que no me permitiría no sacar futbolistas. Hubo momentos mejores, luego hubo un stop, pero en esta categoría de la Youth League hay chicos que lo están haciendo muy bien y les seguimos muy de cerca”.