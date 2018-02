Griezmann: “Me he podido equivocar en mandar callar a la afición o en lo que he dicho”

Antoine Griezmann fue el gran protagonista del encuentro con cuatro goles. El delantero habló nada más terminar el partido, en los micrófonos de BeIN LaLiga, donde reconoció que se ha equivocado mandando callar a la afición o en lo que dijo en su momento. Sin embargo, tanto a pie de campo como en zona mixta ha asegurado estar comprometido con el club.

¿Hay Griezmann para rato?

“Hay que disfrutar, estoy intentando dar alegría a la gente. Me he podido equivocar, pero en el campo nunca me he equivocado. Estoy muy contento y vamos a seguir así”.

¿En qué te has podido equivocar?

“En todo, en lo que he podido hacer, en mandar callar a la afición. Eran momentos de partido en los que pensaba que teníamos que tener el balón. Ahora estamos disfrutando todos y ojalá tenga ese cariño hasta el final”.

Luego, en zona mixta…

“Primero que no se acostumbren a que meta tres y cuatro goles. Falta de respeto no creo que haya, respeto al Cholo, a los compañeros, por llevarme a ser el jugador que soy. Como en la vida, te puedes equivocar, a veces no. Estoy demostrando en el campo que quiero mucho a este club y a estos compañeros”.

“Estoy disfrutando de mi futbol, estoy feliz aquí, mi familia también y eso es lo más importante. Recién acaba de entrar en el cole mi hija, disfruto, sigo mejorando en el fútbol y es necesario. Tengo mucho que aprender con el Cholo y mis compañeros, ojalá podamos estar cerca del Barcelona”.

Importancia del cariño de la afición

“A mí, como persona, me encanta recibir cariño, en casa o en el estadio. Lo agradezco, siempre han estado aquí e intento dar lo mejor de mí en el campo. Eso ayuda, si estoy feliz se ve en el campo”.

Influencia de la llegada de Costa

“Me da más libertad. Puedo hacer lo que más me gusta, ir por la banda, meterme por dentro y luego tengo una referencia arriba. Él es el que choca con los defensores y yo estoy al rebote”.

Influencia de las palabras del Cholo

“Cuando tienes un estadio que en cada pelota se escucha un murmullo, te afecta al tomar decisiones. Desde que habló el Cholo, la gente lo ha seguido, estoy mejor en el campo y ojalá podamos seguir así..

¿Mejor momento en el Atlético?

“He tenido mejores partidos y aún tengo que mejorar. Ojalá pueda hacer el mismo año que el de la Eurocopa, cuando disfruté como ahora. Ahora quiero ayudar al máximo al equipo”.

¿Es una cita especial la del Camp Nou?

“Es especial jugar en el Camp Nou porque nunca he metido ningún gol allí y tengo muchas ganas de celebrar un gol allí”.

¿Se ve más dentro que fuera del Atleti?

“Estoy muy concentrado en intentar hacer algo grande con el Atleti y con Francia. Estoy metido, quiero disfrutar de Europa League, la Liga y el Mundial. No miro más allá. Eso no significa que me vaya a ir, llevo cuatro años diciendo lo mismo”.