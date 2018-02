Simeone explica por qué Fernando Torres no se ha ido a China: “Conociéndole, no me imaginaba otra cosa”

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios en la previa del encuentro ante el Leganés. El Cholo habló de la marcha de Carrasco y Gaitán al Dalian Yifang chino, lo que le deja con una plantilla algo corta (17 jugadores de campo y los tres porteros). También reconoció que no se imaginaba otra cosa que no fuera la continuidad de Torres, a pesar de los rumores que le colocaban en el cuadro chino junto al belga.

Plantilla corta

“En realidad no. Primero quiero desearle lo mejor a Yannick y Nico, siempre han dado lo que tenían en favor del grupo y les agradezco el esfuerzo que hicieron en el club. El equipo está bien, es un grupo corto pero muy competitivo. Esto nos dará la posibilidad de que la mayoría tenga minutos y podamos distribuirlos de la mejor manera para que se siga potenciando el equipo”.

Portadas sobre Griezmann en Barcelona

“No creo Griezmann lea el periódico. Estamos pensando en el partido de mañana que seguramente tendrá dificultades, el Leganés se cierra bien, aprovecha la pelota parada y es eso lo que nos preocupa. A partir del partido de mañana nos enfocaremos en el domingo. Somos pocos pero bien atrincherados en buscar lo que queremos”.

“Lo valoro de la mejor manera, que siga dándonos lo mejor y no me imaginaba otra cosa conociendo a Fernando”.

“Pasa sobre la posibilidad de recuperar la pelota mas alto, tener el balón mas alto, hacer contraataques, por ejemplo el remate de Griezmann al palo se sale en dos toques. La contundencia hará mejor todo lo que el equipo pueda dar. Tampoco se puede decir que jugásemos toda la segunda parte en su campo, pero la contundencia fue determinante”.

Garitano, en un grande

“Siempre los equilibrios son importantes y mantener emocionalmente las diferencias que hay con los futbolistas. Siempre no favoreciendo lo individual y sí lo colectivo y Garitano es un entrenador fantástico. Muchos dudaban de Valverde por llegar desde Bilbao con otro sistema de juego y Valverde lo está haciendo mejor que nadie con cuatro centrocampistas mas posicionales y los entrenadores somos mejores cuanto mejores son nuestros jugadores”.

Mejor momento de la temporada

“Venimos en una buena regularidad de juego, para estar en ese nivel necesitamos intensidad y tener claro cual es el camino de este equipo, jugamos en una manera definida y cuanto mas nos acerquemos en el rendimiento individual mas se potencia este colectivo”.

Pelea por la Liga

“La veo como la ven todos, en los últimos 14 años el campeón ha sido Real Madrid o Barcelona. Bueno, salvo nosotros. Estamos en un campeonato imposible para equipos que no sean Real Madrid y Barcelona salvo para nosotros en 2014. Tenemos que seguir en nuestra línea, no mirando más allá de lo que nos entusiasma, que es no alegarnos del próximo partido, y cuando falten cinco o seis fechas, veremos qué situación podemos tener”

Dificultad por tener minutos

“No es fácil jugar en el Atlético de Madrid. Desde que hemos llegado han venido pocos futbolistas que han sido pronto titulares. Oblak, Savic, Vrsaljko, Augusto, Griezmann, Correa y ni que hablar con los de la cantera, Thomas o Saúl. Como dijo Correa, para jugar en el Atlético tienes que tener una cabeza mu fuerte, porque nos exigimos pelear con los mejores y necesitamos el 110%. Como me dijo Jesús Gil, para estar en el Atlético no alcanza estar al 100%”.