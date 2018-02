El Atlético vende por 30 millones el nombre de su estadio porque Wanda no le paga

El Atlético de Madrid se ha puesto en marcha para buscar un patrocinador para el Metroplitano. La entidad colchonera está decidida a que Wanda no siga dando nombre al estadio la próxima temporada y por ello trabaja a la hora de encontrar una nueva empresa que le sustituya. Además, en el caso de conseguirlo de manera inmediata no se descarta que pudiese aplicarse desde ya, puesto que actualmente no se están cumpliendo los pagos pactados.

La gran deuda en el exterior que acumula el grupo Wanda ha llevado a su magnate Wang Jianlin a vender de su participación del 18% en el Atlético de Madrid al fondo israelí Quantum Pacific Group y quedar fuera del accionariado del club rojiblanco, al que llegó en enero de 2015. Ello no impedirá que ciertos negocios sigan abiertos, pero no el naming right del estadio.

Wang advirtió de que se iban a tomar todos los medios para reducir la deuda de la compañía, que según datos de S&P Global Market Intelligence, era a mediados de 2017 de más de 35.000 millones de dólares (más de 28.000 millones de euros al cambio actual) y las medidas no se hicieron esperar.

Dentro de este plan de desinversión del endeudado conglomerado chino se enmarca su salida del accionariado del Atlético de Madrid. Aunque en un principio se ha mantenido su apoyo como patrocinador del club, en el que destaca el nombre de su estadio, finiquitar esa relación será el siguiente paso. El grupo chino no está cumpliendo con los pagos y por ello desde el club no se dudará en sustituir el patrocinio si se firmase algo antes del final de la temporada.

Mercado árabe y 30 millones

En el Atlético se han puesto manos a la obra para buscar un patrocinador que le sustituya de cara a la temporada 2018-2019 y la primera opción que se está trabajando es peinar el mercado árabe. Desde el club se han puesto en contacto con diferentes intermediarios para iniciar dicha búsqueda. En la Premier League estadios como el del Arsenal (Emirates Stadium) o del Manchester City (Etihad Stadium) reciben de ahí parte de sus ingresos y en la entidad colchonera saben que sería una buena opción, aunque no es la única.

Además, el Atlético busca también mejorar la cantidad económica firmada con Wanda, que era aproximadamente de 10 millones de euros. Visto el gran impacto que ha tenido en sus primeros meses desde la inauguración y que va a ser sede de la final de la Champions League en 2019, desde el club se han puesto el objetivo de intentar conseguir la ambiciosa cifra de 30 millones por campaña.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con mandatarios del club rojiblanco que, sin embargo, aseguran que aunque consiguieran un nuevo patrocinador “no se puede cambiar el nombre del estadio porque con Wanda hay firmados cinco años que ya están pagados”.

Además, desde el Atlético insisten en que las relaciones con Wanda van a continuar. Una de ellas es el traspaso de Yannick Carrasco al Dalian Yifang, propiedad del magnate.

En otras operaciones en España, el Grupo Wanda también se ha visto obligado a vender un 14% de su negocio inmobiliario a un consorcio de cuatro empresas liderado por el gigante del software e Internet Tencent. También anunció en julio la venta de 13 proyectos turísticos y 76 hoteles a la inmobiliaria Sunac China Holdings.

El Gobierno chino endureció su control sobre la inversión exterior de los grandes grupos privados para frenar la salida de miles de millones de euros en adquisiciones en el extranjero. De hecho, el año pasado las autoridades chinas emitieron una nueva normativa que limita las inversiones de las empresas nacionales en clubes deportivos extranjeros, hoteles, cines e industrias del entretenimiento, mientras que las inversiones extranjeras en sectores como los juegos de azar han quedado prohibidas.