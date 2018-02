Vitolo pide perdón tras liarla con una “broma” sobre las mujeres: “No he estado afortunado”

Vitolo ha reconocido que no ha estado “afortunado” después de referirse en zona mixta a que los jugadores rojiblancos no son “mujeres” como para ir “metiendo cizaña” entre el técnico Diego Pablo Simeone y Fernando Torres después de que el argentino afirmase que “no” pelearía a final de temporada para que el delantero fuenlabreño se quede en el club.

“No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros. Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie porque lo decía en plan broma. Lo siento mucho”, señaló el jugador canario en las redes sociales.

El extremo del Atlético de Madrid, que disputó los 90 minutos en el victoria del club madrileño ante el Copenhague (1-0) en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, tuvo que salir al paso de sus declaraciones en zona mixta. “No somos mujeres para ir metiendo cizaña”, dijo tras ser preguntado.