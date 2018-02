Simeone: “Torres y yo queremos al Atlético y buscamos lo mejor para el club”

El Cholo Simeone compareció en rueda de prensa tras la victoria por 1-0 del Atlético ante el Copenhague correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. El técnico argentino aseguró, que tanto él como Fernando Torres buscan “lo mejor para el club”.

Apoyo de la afición a él y a Torres

“La afición, como siempre, un 10. Hoy más que nunca”.

Matizar sus palabras

“Lo que se busca a partir de mis palabras es polemizar más. A ninguno nos interesa polemizar. Nos interesa que el club siga creciendo. Torres y yo queremos al club y queremos lo mejor para él. Lo que tengo claro es que quiero lo mejor para el club y para el equipo. No tengo nada más que aclarar”.

“Si se confirma es una baja importante, porque es un futbolista joven y con un buen presente y gran futuro. Es decisión del futbolista y estamos esperando a que se resuelva. Se renueva la oportunidad para Gaitán después de no salir en enero. Es un jugador en el que confiamos en él y el no jugar en su sitio natural no le ha permitido tener un buen rendimiento. Hoy ha demostrado velocidad, visión de juego y ojalá que crezca y nos dé cosas importantes”.

Ventas en febrero

“Yo no termino decidiendo. Participo y opino. Estoy al tanto de que el mercado chino está abierto hasta el 28 de febrero. Salir es elección del que quiera ir al fútbol chino”.

Europa League

“La gente del Atlético está ilusionada con todo lo que envuelve al equipo. Tenemos un estadio fantástico. Tenemos jugadores jóvenes con un gran crecimiento. Con todas las dificultades que hemos tenido nos hemos reinventado varias veces para ser competitivos en Liga y ahora en la Europa League”.

Gameiro

“Ha tenido la situación de que no pudo hacer la pretemporada. Le ha costado coger la forma pero es un jugador importante y creemos en él. La aportación de cara a gol beneficia su función y las necesidades del equipo. Está en un buen momento y ojalá que siga así”.