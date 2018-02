Simeone: “Si fuera hincha del Atlético haría todo lo posible para no perder a Griezmann”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, defendió al delantero Antoine Griezmann, que podría abandonar el club el próximo verano, y aseguró que “si fuera hincha del Atlético de Madrid haría todo lo posible para no perder” al francés, un futbolista “con ilusión, alegría y humildad” y “de los que hacen vestuario”.

“Yo conozco a Griezmann porque le tengo entrenando todos los días. La gente no puede convivir con él día a día. Es un chico fantástico, con ilusión, alegría y humildad. Es un tipo de los que hacen vestuario. Yo si fuese hincha del Atlético de Madrid haría todo lo posible para no perder a Griezmann”, afirmó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Athletic Club.

Preguntado por la irregularidad del equipo, el ‘Cholo’ subrayó que siempre juegan “con la misma intensidad e ilusión”. “Hay partidos que pueden salir mejor y otros no tan buenos como queremos. Está claro que la intensidad, ilusión y entusiasmo es siempre el mismo”, señaló.

El entrenador ‘colchonero’ sacó pecho por la notable evolución de muchos de sus jugadores bajo su dirección. “Hemos tenido la suerte de ver crecer a un montón de futbolistas. Desde los más recientes como Lucas, Thomas, Oblak cuando llegó… Giménez, que empezó desde chiquitito, por no hablar de Saúl y Griezmann”, declaró.

“El otro día escuchaba unas declaraciones de Correa que me parecieron contundentes, sobre todo del pensamiento que me gusta tener en el equipo: ‘Para jugar en el Atlético de Madrid tienes que ser fuerte de cabeza’. Creo que esa es la expresión de un chico joven que está trabajando, que está haciendo mucho esfuerzo para jugar en una posición que no es la suya, pero que la está haciendo natural”, añadió el porteño.

Por último, Simeone analizó a su rival, el Athletic, que llega a Madrid con las bajas sensibles de Aduriz y Raúl García en la parcela ofensiva. “Perderán juego aéreo, pero ganarán velocidad. Seguramente jugarán con Williams por delante, que es un jugador muy peligroso”, advirtió.

“Las características de Raúl y Aduriz, posiblemente, sean más de llegada en equipo hacia adelante y no sobre los espacios. Nuestro campo es grande, nuestra idea de presionar genera espacios en nuestra espalda y está claro que la presencia de Williams genera peligro por su velocidad. Tendremos que estar pendientes de eso”, concluyó.