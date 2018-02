El Qarabag ‘trollea’ al Atlético y al Copenhague

El Qarabag no ha dudado en aprovechar el enfrentamiento entre el Copenhague y el Atlético de Madrid para mandar un recadito a dos rivales con los que se ha visto esta temporada las caras.

Los de Azerbaiyán eliminaron a los daneses en la previa de la Champions y no perdieron ningún partido ante los rojiblancos en la fase de grupos de la máxima competición europea. Aunque quedaron últimos, fueron claves en la eliminación rojiblanca.

“Qarabağ”ımızı unutmayacaq iki rəqibimizə də uğurlar arzulayırıq 😉

Good luck to our old friends tonight. We hope you didn’t forget us 😉😊⚽ @atletienglish @FCKobenhavn pic.twitter.com/u65TYx3c8T

— Qarabağ FK (@FKQarabagh) 15 de febrero de 2018