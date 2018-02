Simeone responde al jefe de prensa de Torres: “Sé muchas cosas de él y cómo se maneja”

El Cholo Simeone respondió en rueda de prensa a Antonio Sanz, jefe de prensa de Fernando Torres, que había asegurado en Radio Marca que “mañana mismo cambiaría” al técnico argentino del club colchonero. Además, aseguró que el fútbol de la entidad rojiblanca “aburre a las ovejas”.

Las declaraciones del jefe de prensa del Niño no quedaron ahí. “Ha gastado 100 millones en dos jugadores y no para quedar segundo”, declaró. Antonio Sanz no se había despachado del todo con el Cholo Simeone. “Me parece intolerable que Griezmann o cualquier jugador se comporte así y me parece intolerable que el entrenador le tape”, dijo acerca del incidente del futbolista francés con la grada del Metropolitano.

Una lluvia de críticas, que obviamente, llegaron al Cholo Simeone. El técnico argentino compareció en la rueda de prensa previa al choque del Atlético frente al Málaga, donde fue preguntado por este asunto. Aunque comenzó a responder de una forma elegante, poco a poco fue centrándose en la figura de Antonio Sanz.

“Soy muy respetuoso con todas las personas, entiendo que en el fútbol hay bastantes opiniones y nunca estoy cerrado a que posiblemente tengamos que mejorar. Ojalá sirva para que el equipo crezca”, comenzó diciendo el Cholo Simeone, que posteriormente iría dejándose de morder la lengua. “Tengo un gran respeto por Antonio, al que conozco muy bien de su paso por el club. Sé muchas cosas de él y entiendo cómo se maneja”, finalizó el bonaerense en la sala de prensa.