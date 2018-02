Correa podría tener que declarar por su vinculación con una banda de narcotráfico

Ángel Correa podría tener que declarar ante la Justicia argentina por un supuesto vínculo entre la banda de narcotraficantes ‘Los Monos’ y su fichaje por San Lorenzo en 2012. El tribunal encargado de juzgar a los presuntos integrantes de la banda ha planteado este miércoles la posibilidad de que el futbolista del Atlético de Madrid declare por videoconferencia desde Madrid.

La fiscal del juicio, María Eugenia Iribarren, según contó el pasado martes la agencia estatal Télam, asegura que están barajando esta posibilidad debido a que el jugador vive en la capital española. Además, confesó que será este miércoles cuando tomen una decisión definitiva, dependiendo de “las posibilidades técnicas”.

Correa, que es natural de Rosario (Santa Fe), se ha visto envuelto en este lío por su representante en aquel entonces, Francisco Lapiana, uno de los imputados. En 2012 fue traspasado a San Lorenzo de Almagro y su pase se vinculó por Lapiana, acusado de ser uno de los integrantes de esta peligrosa banda. En total son 25 los acusados por este tribunal de pertenecer a una de las bandas más peligrosas de la provincia de Santa Fe. Por esa zona han detectado un gran crecimiento del narcotráfico y violencia relacionada con las peleas entre bandas de por quedarse el territorio.

Por otro lado, la fiscal del caso ha denunciado que no están teniendo facilidades para encontrar testigos que declaren por asociación ilícita a la banda. Al parecer temen sufrir represalias por parte de ‘Los Monos’ en caso de explicar su versión en el juicio. “Se habían citado testigos que no pudieron ser localizados o manifestaron que no querían venir por el temor que sentían o no contestaron nada”, afirmó la fiscal del caso. Mientras que Carlos Varela, abogado defensor, dijo a los medios locales que creen “que hubo una requisa en procura de localizar teléfonos celulares o armas”.