Godín se lo toma con humor: “Entiendan que no puedo sonreír mucho”

Diego Godín reapareció en las redes sociales tras haber perdido tres dientes en el partido de Liga contra el Valencia el pasado domingo. El central uruguayo podría estar alrededor de tres semanas de baja tras el choque con Neto. Pero el charrúa se tomó su baja con mucho humor. “¡Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo y cariño! En unos días ya estoy de vuelta en la cancha. ¡Entiendan que no puedo sonreír mucho!” .

Entiendan que no puedo sonreír mucho!! 😂😂🤣😂🙈 pic.twitter.com/sYxl3aN1Yj — Diego Godín (@diegogodin) 6 de febrero de 2018

El parte médico del club indicaba que el jugador sufría “un fuerte traumatismo facial que le ha provocado una fractura dentoalveolar de tres piezas del maxilar superior”. Godín necesitó de una reconstrucción maxilofacial tras el golpe y ahora necesita unas semanas para recuperarse del todo y volver a los terrenos de juego.

“Sus sesiones de entrenamiento esta semana serán individualizadas y programadas evitando contacto alguno. Su presencia en el partido del próximo sábado ante el Málaga está descartada“, señaló el club colchonero en un comunicado.

Simeone mostró su malestar en sala de prensa tras ver que el colegiado Iglesias Villanueva no señalaba penalti en esa acción. “Si no es penalti lo de Godín, nos va a tener que matar a uno para que nos lo cobren“, dijo el técnico argentino. Hay que recordar que el Atlético es el único equipo de la Liga al que todavía no le han pitado un penalti a favor.

Ahora los rojiblancos se han quedado casi sin efectivos en el eje de la zaga tras la lesión de Savic, también frente al Valencia. Giménez y Lucas son los únicos centrales sanos en este momento, mientras se espera que Filipe Luis pueda regresar contra el Málaga para ocupar el flanco izquierdo de la defensa, ya que tanto el montenegrino y el uruguayo podrían perderse hasta cuatro partidos por las respectivas lesiones.