El Metropolitano ‘echa’ a Griezmann

Griezmann parece sentenciado. Su último episodio con la afición del Wanda Metropolitano así lo confirma, aunque Simeone quiera decir lo contrario: “La comunión entre equipo y grada es espectacular”, dijo en zona mixta después.

Y es que el delantero francés se encaró con la que todavía es su hinchada después de que le recriminasen que parara un contraataque. Corría el minuto 90 del partido ante el Valencia ( 1-0) cuándo el 7 rojiblanco decidió controlar el balón y retrasarlo a pesar de que tenía una acción clara.

La respuesta de la grada fue indicar su malestar con un sonido de viento que no sentó nada bien a Griezmann. Después de dar el esférico se dirigió a la grada muy excitado y en las cámaras de televisión se pudo ver cómo los fans tampoco se quedaron callados.

Además, numerosos aficionados del Atlético de Madrid explotaron en Twitter contra Griezmann con varios calificativos que seguro que tampoco le habrá gustado escuchar:

Lo de Griezmann me parece de auténtico NIÑATO . No le reprocho que pare una jugada a pesar de pensar que tenia que haber seguido PERO NO ME GUSTA QUE SE PONGA A ENCARARSE CON EL PÚBLICO CUANDO TIENE DERECHO A MOSTRAR SU OPINIÓN NI ME GUSTA QUE SE VAYA SIN APLAUDIR AL PÚBLICO

— Chema ATM (@chemalovebelcro) 4 de febrero de 2018