Empleados del Atlético buscaron los dientes de Godín en el césped del Wanda

Corría el minuto 48 del encuentro que medía a Atlético de Madrid y Valencia en el Wanda Metropolitano. Con el marcador a cero, el central rojiblanco Diego Godín se disponía a rematar de cabeza una falta lanzada por Griezmann. Sin embargo, el uruguayo no contactó con el balón sino que se llevó un fuerte golpe en la boca ante una mala salida del guardameta che, Neto. Como consecuencia del impacto, Godín quedó tendido en el césped con varios dientes rotos, sangrando y visiblemente noqueado, por lo que tuvo que ser sustituido por Juanfran.

El árbitro no señaló la pena máxima y Diego Pablo Simeone mostró su enfado en la rueda de prensa posterior al partido. “Nos van a matar a uno para que haya penalti. Si no fue la de Godín…” reprochaba el técnico argentino, pues es el único equipo de la Liga al que aún no le han pitado un penalti a favor en lo que va de temporada.

De madrugadda, el club madrileño hacía oficial el parte médico del central uruguayo. “Tras realizarle una primera exploración, el parte médico dice que nuestro jugador sufre ‘un fuerte traumatismo facial que le ha provocado una fractura dentoalveolar de tres piezas del maxilar superior’. El uruguayo ha precisado una reconstrucción por el especialista maxilofacial. Nuestro jugador queda pendiente de evolución” informaba el comunicado.

A petición del cuerpo médico, algunos empleados del Wanda Metropolitano buscaron las piezas dentales del jugador uruguayo en el área donde se había producido el fuerte choque entre Neto y Godín. La razón es que las piezas dentales tienen una vida mínima de 24 horas y si se recuperan en buen estado, dependiendo de la lesión, existen posibilidades de que un dentista pueda volver a colocarlas en su sitio.