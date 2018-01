El Sevilla elimina de la Copa a un pobre Atlético (3-1)

El Atlético de Madrid cayó eliminado tras perder por 3-1 frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Escudero adelantó a los hispalenses, pero rápidamente empató Antoine Griezmann. Banega, de penalti, y Sarabia, tras una contra, terminaron de matar al conjunto rojiblanco, que queda apeado de la Copa del Rey.

El Cholo Simeone salía con el mejor equipo posible que tenía a su disposición. Moyá, inamovible en Copa, Vrsaljko, Godín, Giménez y Lucas formaron la línea defensiva rojiblanca. La medular era para Gabi, Saúl, Koke y Correa, mientras que Kevin Gameiro sería el encargado de suplir al lesionado Diego Costa y acompañar a Antoine Griezmann en el ataque.

Si algo tenía que hacer el Atlético en el inicio del choque era ir al ataque, pero incomprensiblemente sucedió lo contrario. Los rojiblancos – hoy de amarillo – sacaron de centro y en menos de lo que canta un gallo perdieron un balón. Una pérdida que a la postre significaría el primer tanto del Sevilla. Treinta segundos de juego y el cuadro colchonero caía por 1-0 tras un gol de Sergio Escudero después de una gran jugada colectiva de los hispalenses.

Sólo había un equipo sobre el campo que parecía que buscaba las semifinales de Copa. Pero si alguien da por muerto a los de Simeone, se equivocan. Primero avisaron con un testarazo de Giménez que destartaló Sergio Rico. Pero el guardameta hispalense no pudo hacer nada con un derechazo de Antoine Griezmann al cuarto de hora de partido. Pelotazo arriba, Gameiro deja con el pecho y El Principito suelta un latigazo para poner las tablas en el luminoso del Pizjuán.

El Atlético despierta

El Atlético lo tenía claro. Balones altos a la banda izquierda para que Saúl luchase por arriba con Jesús Navas, al que Montella colocó como lateral derecho. Despertaban los hombres del Cholo, que comenzaron a rondar el área sevillista. Dos tiros a las nubes de Antoine Griezmann y un remate en plancha al que no llegó Gameiro comenzaron a meter el miedo en el cuerpo a los de Nervión.

El ritmo y la intensidad eran altos. Lo normal en los Sevilla vs Atlético. Banega se llevó una amarilla, que, en el caso de existir, podría haber sido naranja, por una entrada sobre Antoine Griezmann. El partido entró en una dinámica de idas y vueltas, sin ocasiones claras, pero que cualquiera de los dos equipos podían asestar un golpe a su rival en uno de alguno de sus ataques.

Con el 1-1 se llegó al descanso. Tablas y cuarenta y cinco minutos para que el Atlético marcase dos goles, o en el peor de los casos uno para llevar la eliminatoria a la prórroga. Un tiempo extra que, en el caso de que el ritmo siguiese así, los jugadores disputarían con la lengua fuera buscando un poco de aliento o tirando más de corazón y casta que de físico.

Otro mazazo hispalense

Si el primer tiempo comenzó mal para el Atlético, la segunda parte no fue diferente. En el 46′, Saúl derribaba a Joaquín Correa dentro del área, señalando el colegiado los once metros. Banega no erró ante su ex equipo para poner la eliminatoria cuesta arriba a los rojiblancos. Pese al tanto hispalense, nada cambiaba para los colchoneros, que seguían necesitando dos goles para estar en las semifinales.

Y se repitió el mismo guión. El Atlético se estiró y se fue arriba. Correa, esta vez Ángel, tuvo en sus pies el 2-2. El argentino erró el mano a mano ante Sergio Rico, que sacó una mano providencial para evitar el empate rojiblanco. Por su parte, Kevin Gameiro estaba más perdido que Wally en el Metropolitano, demostrando que sin Costa no hay paraíso.

El ambiente se iba caldeando. Una tangana en el centro del campo prendió una mecha que después de convertiría en hoguera cuando Vitolo saltó a calentar a la banda. Gabi, que había visto amarilla en la trifulca, abandonaba el campo corriendo – imagen totalmente contraria a la de Carrasco frente al Qarabag – para dejar su sitio a Fernando Torres en el primer cambio del Atleti.

Vitolo se queda sin jugar

El Cholo Simeone decidió agotar los cambios, entre los que no estaba el ex del Sevilla. Carrasco entró por Ángel Correa y Thomas hizo lo propio por José María Giménez. Vitolo se quedaba sin jugar en el Sánchez Pizjuán, donde tendrá que volver en una ocasión más en lo que queda de temporada y vivir el infierno de la afición sevillista.

El encuentro siguió en la misma tónica que desde el inicio. Como también el Atlético mostró, una vez más, ese estilo que lleva arrastrando desde el comienzo de la temporada: espeso y sin claridad. Los colchoneros pelearon hasta el último minuto, arriesgando en alguna ocasión, pudiendo costarle caro con alguna contra de los de Montella.

Hasta que así fue. Un córner sacado de una forma pésima por parte de los rojiblancos se convirtió en una ocasión de oro para el Sevilla. Sarabia se planta en el área del Atlético, hace un quiebro y la ajusta al palo ante un Miguel Ángel Moyá que estaba vendido para matar la eliminatoria y al cuadro colchonero en el 80′.

Cuando parecía que ya nada podía irle peor al Atlético, Martínez Munuera expulsó al Cholo Simeone después de que durante prácticamente todo el encuentro le estuviese dando advertencias. Con el argentino en el vestuario, los rojiblancos siguieron intentando dar la cara sobre el verde en un partido con el que se llegó al pitido final con un 3-1 en el marcador y un 2-5 en el global de la eliminatoria.