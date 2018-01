“La policía tiene que estar aquí, porque esto va a pasar más veces”

La reyerta sucedida en las horas previas al encuentro de Copa del Rey que midió al Atlético de Madrid y Sevilla en el Wanda Metropolitano ha alterado a los vecinos de la zona de Las Musas, donde tuvo lugar el apuñalamiento de un joven de 22 años, que se encuentra herido en el hospital de La Paz. Los vecinos de la zona han mostrado su preocupación a este periódico, pidiendo la presencia de la policía en una zona que se ha convertido en peligrosa en las horas previas a los encuentros del Atlético de Madrid.

Los dueños del bar Zapatones, en cuyos aledaños sucedieron los hechos, aseguraron a OKDIARIO que el bar es frecuentado por peñas del club y que ha negado la entrada en más de una ocasión a aficionados radicales del Atlético de Madrid y que tampoco les permite consumir productos del establecimiento en las inmediaciones de este.

El incidente ocurrido en la tarde del miércoles, sin embargo, no levantó revuelo en el vecindario, hasta la llegada de la policía minutos después. “Yo me asomo por la ventana y le veo que están tomando sus cervezas, saludándose unos a otros. Los vi un rato y luego me voy para dentro. Después de un rato me llamó mi hija y me dijo que habían apuñalado a uno. no creía que pudiera pasar nada. Hasta ahora no había pasado nada, pero ya sabes que siempre hay alguno que la quiere liar”, afirmó un vecino a este medio.

No obstante, no es la primera ocasión en que existe tensión en los aledaños de los bares Zapatones y Rifle. Un vecino de la zona, aficionado del Real Madrid, fue acusado de provocación por parte de los hinchas del Atlético e incluso fue agredido físicamente. “Conflicto yo no he visto, pero un día mi hijo aparcó ahí abajo, y él es del Madrid. Le dijeron, ‘¿qué pasa, que vienes a provocarnos?’, y él dijo que iba a su casa. Iba con la camiseta del Madrid y le dieron una colleja”, confesó una vecina.