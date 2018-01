El Swansea negocia por Gameiro y Gaitán

El Swansea City quiere pescar en el Wanda Metropolitano en lo que queda de mes. El conjunto galés se encuentra sumido en lo más profundo de la Premier y quiere refuerzos para revertir la situación. Según apuntan medios británicos, los cisnes están negociando con el Atlético de Madrid para hacerse con Nico Gaitán y Kevin Gameiro.

La llegada de Diego Costa y de Vitolo ha dejado a diversos jugadores de la plantilla rojiblanca relegados al banquillo o a la grada. La nómina de jugadores en ataque hace que las oportunidades de Gameiro en el Atlético vayan a ser mínimas a partir de ahora, mientras que Gaitán es el principal candidato a abandonar la disciplina del Cholo en este mercado.

El ex del Benfica llegó al cuadro colchonero en calidad de estrella, algo que le ha costado demostrar. Su presencia desde la pasada campaña ha sido testimonial. Prácticamente no ha jugado y las pocas veces que lo ha hecho no ha tenido la relevancia esperada. Su suplencia es algo habitual, al igual que su no inclusión en las convocatorias de Simeone.

La Premier quiere un ‘pez’ del Wanda

El conjunto galés no es el único de la Premier que se interesa por el argentino. El jugador está sonando para diversos clubes europeos. Desde ingleses a italianos, pasando por un regreso a Portugal. Lo que parece claro es que no seguirá en la nave atlética una vez se cierre el mercado.

El Swansea pretende una cesión con obligación a compra al finalizar el curso o directamente comprar al jugador en esta vetana de fichajes, por un precio que estiman en torno a los 17 millones de euros. Cabe recordar que el conjunto rojiblanco pagó en su día al Benfica 25 millones, aunque -como es lógico- el valor del jugador se ha depreciado.

En el caso de Gameiro, su marcha parece más complicada. El francés no ha conseguido rendir en sus dos temporadas al mismo nivel que lo hizo en el Sevilla. Sin embargo, ha sido la mejor pareja para Griezmann en la punta de ataque rojiblanca desde su llegada. El fichaje de Costa le hace estar condenado al banquillo, aunque será, por jerarquía, el tercer delantero para el técnico.