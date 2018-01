Simeone: “Vitolo tiene predisposición, entusiasmo y energía, será titular ante el Lleida”

Diego Pablo Simeone analizó en sala de prensa el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Lleida en el Wanda Metropolitano, que se disputa este martes a las 19 horas. El Cholo anunció que Vitolo, que no tuvo minutos en el último partido frente al Getafe, será titular y podrá estrenarse en el nuevo coliseo rojiblanco. También confirmó la presencia de Diego Costa en el once, ya que vio la roja en el derbi y no podrá estar frente al Eibar.

Vitolo

“Llegó hace poco y se tiene que habituar a las necesidades del equipo para que su jerarquía y talento nos beneficie. Tiene predisposición, entusiasmo y energía, mañana empezará el partido. Nos sirve para seguir en la misma línea de los últimos partidos”.

“El club tiene que hacer lo que considere para defender su intereses. La línea prevista es que no esté en Eibar, así que mañana tendrá minutos”.

Motivación tras el 0-4 de la ida

“Pensando que necesitamos competir. Lo mejor que nos puede pasar con una plantilla importante como la que tenemos es tener partidos. Jugar mañana sirve para estar en forma, para que el entrenador tenga alternativas. Al que le toque empezar tendrá la oportunidad de mostrarse, que está listo para entrar en el equipo”.

“Yo creo que los extremos no son buenos, nunca me gustaron. El contagio de jugadores importantes, con jerarquía, potencian al equipo y los jugadores lo perciben. El equipo se ve favorecido y la gente, cuando va al estadio, también lo percibe. Necesitamos una continuidad y ahora pensamos en cerrar la eliminatoria de la Copa”.

Vrsaljko

“Mi opinión no difiere mucho de lo que ven ustedes. Las cosas se muestran en el campo, las palabras, que a veces son muchas, sobran y los hechos son los que deciden. Sime en este momento está muy bien y ojalá se mantenga en esta línea. Lo que necesita el entrenador y el equipo son resultados y rendimiento y cuando se tienen, la continuidad aparece”.

La Liga

“Estamos pensando en la Copa del Rey, no en la Liga”.

Distancia insalvable con el Barcelona

“Estamos muy centrados en la Copa, nos interesa sacar adelante el partido del Lleida. Lo que sí es saludable e importante es que uno tenga la posibilidad de fichar jugadores como Coutinho, aunque no pueda jugar la Champions, hace la Liga mucho más fuerte. Con la diferencia que lleva el Barcelona es un paso muy importante”.

Koke en el medio

“Con Koke ahí tenemos mejor circulación. Perdemos un centrocampista de trabajo. Irá en función de las necesidades del equipo. A más contundencia nos manejaremos de una manera, con menos contundencia tendremos que mirar la manera de sacar las cosas adelante”.