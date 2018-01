Griezmann pedirá 22 millones de sueldo al United para tener vía libre para fichar por el Barça

El Atlético quiere retener a Antoine Griezmann a toda costa, pero son conscientes de que es misión casi imposible. Su cláusula bajó a 100 millones de euros el 1 de septiembre del 2017 y, aunque su contrato concluye el 30 de junio del 2022, las posibilidades de que siga son mínimas. Manchester United y Barcelona están muy interesados en ficharle para la próxima temporada. Según The Mirror el delantero pediría una millonada a los red devils para así poder fichar por el Barça.

Acorde con esta información el sueño de Griezmann es vestir de azul y grana en al 2018-19. Por esa razón solicitaría al Manchester United que le pusiera una ficha salarial de 22 millones de euros como condición. El motivo sería, según el rotativo británico, recibir una negativa del club inglés para así tener vía libre para marcharse al Barcelona. Hay que recordar que el verano pasado estuvo muy cerca de ir al equipo de Mourinho, pero se terminó quedando en el Atleti por la sanción que impedía al club fichar.

Ahora, con Diego Costa en la plantilla, la entidad rojiblanca sueña con mantener la dupla Costa-Griezmann, al menos, para el curso que viene, en el que la final de la Champions se disputará en el Wanda Metropolitano. Sin embargo esa opción parece un tanto complicado teniendo en cuenta estas informaciones. El delantero se quedó para no perjudicar al equipo pero el hecho de que se bajara la cláusula al término del mercado de verano es muy significativo.

El Barcelona se ha hecho con Coutinho en este periodo de traspasos, pero no descartaría la llegada de Griezmann para verano según diversos medios. Antoine está teniendo una temporada bastante irregular, no termina de alcanzar su mejor nivel y lleva ocho goles y seis asistencias en 22 partidos. Aún así sigue siendo una pieza fundamental en el esquema del Cholo Simeone y por eso el Atlético está dispuesto a hacer un esfuerzo para retenerle, aunque no parece que se vaya a producir dicha situación.