Así queda el grupo del Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Champions League

No es un grupo de la muerte, pero tampoco es tan sencillo como pueda parecer. El Atlético se enfrentará en la primera fase de la Champions ante tres enemigos habituales, el Oporto, el Bayer Leverkusen y el Brujas. Con los portugueses se vio las caras hace dos temporadas, con los alemanes hace tres y el último duelo ante los belgas fue hace cuatro. De todos modos, el objetivo de eludir a Bayern Munich, PSV y Manchester City, las grandes amenazas del sorteo, se ha cumplido al pie de la letra. Ahora de lo que se trata es de quedar campeones de grupo para evitarlos también en octavos de final.

Oporto y Atlético de Madrid vuelven a encontrarse tras el recuerdo de la pasada temporada. Los portugueses empataron a cero en el Metropolitano en la primera vuelta y cayeron derrotados 1-3 en O Dragao en el último partido de la liguilla. El equipo lo sigue dirigiendo Sergio Conceiçao y su gran apuesta de mercado ha sido el central David Carmo, por el que han pagado 20 millones de euros al Braga. También han invertido 10,5 millones en el extremo Gabriel Verón, que ha llegado del Palmeiras, y nueve en el medio centro serbio Marko Grujic. El arranque de los «dragones» en la Liga portuguesa ha sido espectacular, con tres victorias en tres jornadas. Son líderes en solitario.

También existen precedentes entre Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid. Se encontraron en la fase de grupos de la temporada 19-20, con una victoria para cada uno (1-0 en Madrid, 2-1 en Alemania) y en dos ocasiones en octavos de final, en las temporadas 14-15 y 16-17, ambas resueltas a favor de los madrileños. Los alemanes han comenzado muy mal la Bundesliga, con tres derrotas en tres partidos. Su mayor inversión ha sido el extremo zurdo checo Adam Hlozek, por el que han pagado 13 millones de euros al Sparta de Braga. Competirá por un puesto con una de las estrellas del equipo que dirige Gerardo Seoane, el maliense Moussa Diaby, aunque la perla de la plantilla es el centrocampista internacional de 19 años Florian Wirtz, actualmente lesionado.

En cuanto al Brujas, su historia con el Atlético es frustrante para los rojiblancos. Se trata de un club muy inferior tanto a nivel deportivo como económico, pero siempre se le atraganta. Les eliminó en cuartos de final de la Copa de Europa 77-78 (2-0 en Brujas, 3-2 en Madrid) y volvió a suceder lo mismo en la Recopa de 1992 (3-2 en Madrid, 2-1 en Brujas). La última referencia fue la fase de grupos de la temporada 18-19. El Atlético venció a los flamencos 3-1 en Madrid, pero no pasó del empate a cero en el Jan Bruynel Stadion y ese resultado le costó no ser campeón de grupo, lo que acabó condenándole a una eliminatoria de octavos de final ante la Juventus que acabó con los tres goles de Cristiano Ronaldo en Turín, en una noche de pesadilla para los de Simeone, que se traían un 2-0 a favor del partido de ida. El Brujas actual lleva diez puntos en cinco jornadas de la Jupiler League y tiene jugadores tan reconocibles como el portero internacional Simon Mignolet, ex del Liverpool, el veterano medio centro Hans Vanaken o el delantero español Ferran Jutglà, fichado este año del FC Barcelona y que ya lleva tres goles en Bélgica.