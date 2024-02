Conmoción y luto en Alemania y Ucrania. El jugador de baloncesto ucraniano de 17 años Volodimir Yermakov ha muerto en Düsseldorf al ser apuñalado este sábado junto con un compatriota que también jugaba en el equipo sub-19 del club ART Giants de esta ciudad alemana, según explicó la Federación de Baloncesto de Kiev en un comunicado.

«En la víspera de su próximo partido los jóvenes jugadores de baloncesto fueron atacados con cuchillos en la calle simplemente por el hecho de ser ucranianos», se lee en el comunicado, en el que se explica que el otro jugador atacado, Artem Kozachenko, está en cuidados intensivos. Los compañeros de equipo de los dos menores ucranianos pasaron la noche en el hospital, donde los médicos no pudieron salvar a Volodimir Yermakov, según la fuente.

❗️🇺🇦 A 17 year old Ukrainian athlete Volodymyr Yermakov has been killed by Arabs in Düsseldorf, Germany, simply because he was Ukrainian, they recognised his shirt and attacked him in a gang, his friend Artem is in hospital and continues to fight for his his. pic.twitter.com/HdzIt5ytA9

— Ultras not reds (@ultrasnotreds18) February 12, 2024