Luis Figo: “¿Mi vuelta al Camp Nou? Presión es no tener para comer”

Luis Figo repasó en el foro 'Deportistas, el día después' que organizaron OKDIARIO y el Banco Sabadell la vida de los deportistas una vez retirados

Luis Figo, ex jugador del Real Madrid y del Barcelona, compareció en el foro ‘Deportistas, el día después’ que organizaron OKDIARIO y el Banco Sabadell. El Auditorio del Banco Sabadell en Madrid acogió el primer OKFORO dedicado en exclusiva al deporte. El evento abordó un tema que tarde o temprano los deportistas deben afrontar: el día después de la retirada. Para algunos la retirada supuso el comienzo de una nueva vida, en algunos casos mejor y en otros más difícil de soportar lejos de los focos y de la gloria.

Además de Luis Figo, para analizar lo que ocurre el día después de la retirada de un deportista, OKDIARIO contó con la presencia de personas relevantes en el mundo del deporte como Luis Rubiales, Alejandro Blanco y José Luis Mendoza, quienes dieron su visión desde diferentes prismas. A ellos se unió el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, y Pedro Dañobeitia, director General de Banca Privada del Banco Sabadell-Urquijo.

Día después de la retirada

“Me acuerdo que ganamos el último partido que jugué, pero de momentos puntuales no. Para un profesional de alto nivel es siempre muy importante saber que no vas a ser eterno. Tienes que tener en la conciencia lo más difícil, que es saber el momento de parar. En mi caso fue fácil porque yo venía de estar lesionado una temporada antes y no quería parar así. Por ello jugué un año más, pude entrenar con Mourinho y yo sabía que al final estaba al nivel máximo para poder seguir jugando. Jugué 20 años y después de una lesión sentía que la cabeza iba bien, pero el cuerpo no acompañaba. Hay que ser realista y honesto, ya que se puede jugar y arrastrarse o ir a otros campeonatos de menor nivel, pero yo estaba tan saturado de la rutina y de no poder hacer lo que yo quería hacer que fue fácil en ese sentido. Yo ya lo había pensado un año antes, pero no lo hice por estar lesionado. Una vez dejé el fútbol nunca lo eché de menos porque sabía que no había vuelta atrás. Me gustaría jugar algunos partidos, pero es mejor no darle muchas vueltas y nunca he tenido la necesidad. Cuando tengo la necesidad de entrenar lo hago, pero antes con un equipo y ahora solo”.

Mentalidad del ex futbolista

“Un futbolista siempre tiene la mentalidad de que es futbolista toda la vida y cuando ve fútbol piensa que lo hacía mejor de lo que lo hacen, pero la realidad no es así. Cuando tienes la oportunidad de jugar algún partido de veteranos te das cuentas de que no es fácil”.

Ex jugadores con problemas económicos

“Sí los hay. He tenido compañeros que lo han pasado mal tras su retirada. Mi generación ha tenido la suerte de tener la experiencia de la anterior, que tuvo muchos problemas tras el fútbol. La mía ha ganado dinero, pero cuando hablamos de ganar en el fútbol son un grupo reducido, los demás no tienen una remuneración tan grande. Ahora en Portugal, fuera de los tres grandes, no pagan grandes cantidades. Si no estás preparado y formado, pasas muchas dificultades. Ya lo que ganas al año te ayuda, pero tienes gastos e imprevistos, como un divorcio, por lo que se puede pasar mal. Creo que va a continuar pasando porque la gente vive al día. Puedes ganar mil o un millón, pero sólo se piensa hasta el momento que juegas al fútbol. Después, mantienes el nivel sin ingresar lo mismo, pero con los mismos gastos. Tienes que estar preparado para calcular lo que vas a vivir y lo que vas a gastar. Muchas de las veces necesitas la formación y la ayuda de entidades competentes que te orienten”.

Vuelta al Camp Nou

“Presión es no tener para comer. Mi experiencia como jugador de fútbol me dice que hay jugadores que la aguantan más o menos. Siempre hay presión en el alto nivel, pero no es nada de lo que un futbolista no tiene que hacer. Yo he tenido compañeros que en los entrenamientos eran Maradona y luego no superaban la presión. Para superarla hay que entrenar a alto nivel y concentrarte en lo que tienes que hacer durante un partido”.