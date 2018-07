Cómo prepararse para subir el Kilimanjaro tres veces en cinco días con la Foundation Invencible

“Somos gente que no se detiene, que se cae y se levanta, que persigue incansable e insaciablemente sus sueños, gente que no quiere hacerse mayor, que no deja de jugar, de romper lápices…” Este es uno de los lemas que acompaña de manera vital siempre a Rubén López, el responsable y organizador del reto solidario que le llevará a principios de agosto a subir el Kilimanjaro tres veces en seis días.

López estudió en ESADE Administración y Dirección de Empresas, máster en Publicidad y Relaciones Públicas y Derecho Audiovisual. Creó su primera empresa a las 19 años y es el fundador, director y CEO del Grupo Empresarial CdeP que aglutina 12 empresas diversificadas en diferentes campos.

Desde la fundación no sólo corren, bucean, escalan o viajan a lugares en condiciones extremas para luchar por alcanzar sus objetivos, sino que también buscan concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene sumarse a este tipo de iniciativas.

“Muchos caminan, pero pocos dejan huella”, indica López. “Hay infinidad de iniciativas que luchan por dar solución a problemas en todo el mundo, pero lo realmente necesario para que sean verdaderamente efectivas es que todos nos involucremos. La vida puede ser maravillosa si todos colaboramos”, añade. En este sentido, Rubén López sirve de ejemplo, ya que no sólo continúa al frente de los proyectos profesionales en los que sus empresas están involucradas, sino que él mismo es el primero que participa activamente en los retos de FOUNDATION INVENCIBLE®, es un claro ejemplo de “CEO implicado”.

Okdiario acompañará a Rubén López en su aventura solidaria en África, desde donde os mandaremos vídeos, fotos y toda la información sobre este apasionante reto.