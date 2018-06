El independentista Rufián se mete a seleccionador de España: “Asensio debe entrar por Iniesta”

Las contradicciones de Gabriel Rufián son continuas y notorias. Quiere que Cataluña rompa con España, pero durante el Mundial de Rusia 2018 se pone los colores de la Selección española: “Voy con España”. Tras pedir la vuelta a la portería de la selección de Iker Casillas, ahora el diputado de ERC se mete a seleccionador y pide cambios para el próximo partido: “Aspas por Silva, Saúl por Thiago y Asensio por Iniesta (mejor para las 2as partes). Tampoco tan difícil”.

En diciembre de 2015, en la antesala de las elecciones generales, Gabriel Rufián concedió una entrevista al diario Mundo Deportivo. En ella, le preguntaron si estaría a favor de que Cataluña tuviera selecciones oficiales. La respuesta del de ERC fue cristalina: “Si Cataluña se constituye en una república independiente es normal que tenga selecciones nacionales propias. Pero es algo natural, como el resto de países del mundo. Es tan sencillo como esto. Si somos un país independiente, tendremos que tener nuestra propia representación”.

Han pasado ya casi tres años de estas palabras y Rufián, ante la imposibilidad de haber constituido su ansiada república catalana, se tiene que conformar con seguir a la Selección española en el Mundial de Rusia. Si tras el desastroso partido de España contra Marruecos, Rufián pedía la vuelta a la portería de Iker Casillas. Ahora, el nuevo ‘seleccionador’ español propone a Fernando Hierro una serie de cambios de cara al crucial choque contra Rusia en octavos.

En su cuenta de Twitter, Rufián le propone a Hierro la entrada de Iago Aspas en lugar de Silva, por la polivalencia del gallego y la posibilidad de que juegue en punta o cayendo a las bandas. También ve imprescindible la entrada en el once titular de la Selección de Saúl por Thiago. Y para finalizar, cree que Iniesta no está para aguantar un partido entero, así que le daría la titularidad al madridista Asensio y dejaría al ex barcelonista para las segundas partes.