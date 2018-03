Sevilla vs Barcelona: Alineaciones, horario y canal de televisión

Encuentro de altas esferas entre Sevilla y Barcelona. No llega en su mejor momento el equipo local y sí como un tiro los blaugranas. En el Sánchez-Pizjuán tendrán su cuota de recuperación los nervionenses.

Posible alineación del Sevilla

Sergio Rico, Layún (Navas), Mercado (Kjaer), Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Navas (Nolito), Banega, Mudo Vázquez, Correa y Muriel (Ben Yedder).

Recomendados: Los altibajos del Sevilla no terminan de dar un plus a ningún sevillista. Ante el Barcelona no es el mejor foco, pero Banega, Muriel o N’Zonzi andan con los mejores números en las últimas fechas.

Las dudas de Montella en el once sevillista están en el lateral derecho, algo que podría mover el once. Entre Layún y Navas estará la cosa, algo que afectará al extremo donde están en la terna el propio Navas y Nolito. En la zaga, Mercado o Kjaer acompañarán a Lenglet y en punta, Muriel o Ben Yedder se llevarán el premio.

Posible alineación del Barcelona

Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Dembèlè, Rakitic, Paulinho, Coutinho, Messi y Luis Suárez.

Recomendados: Coutinho es un fijo en Liga y está haciendo buenos números. Similares a los de Suárez y algo por debajo a los de Leo Messi. Dembèlè o Rakitic, también en buena dinámica.

Bastante claro lo tiene Ernesto Valverde para medirse al Sevilla en el partido previo a Europa. Busquets sigue fuera y Rakitic y Paulinho postulan en el centro del campo. Coutinho y Dembèlè están por delante de Iniesta esta vez. Once de gala.

¿Dónde ver por televisión el Sevilla vs Barcelona?

Movistar Partidazo

¿A qué hora es el Sevilla vs Barcelona?

Sábado, 31 de marzo, a las 20:45 horas.

