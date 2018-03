El uno a uno de España: el mejor Isco tumba a Argentina

España va bien. La Selección cuajó una soberbia actuación ante Argentina, a la que aplastó endosando una goleada histórica gracias al nivel mostrado por Isco. El jugador del Real Madrid anotó tres tantos en un partido sobresaliente donde también brilló Marco Asensio, que repartió dos asistencias y Aspas, que dio tres pases y marcó otro.

De Gea · Suspenso

Falló de forma clara en el gol de Otamendi. En el primer disparo peligroso entre los tres palos no estuvo acertado. En una jugada similar en la segunda mitad, el meta pretendido por el Real Madrid también se confió y el balón acabó impactando en el palo. Eso sí, fue crucial en el gol de Iago Aspas al que asistió con un saque de su propia portería.

Carvajal · Aprobado

Ha tenido partidos mucho mejores por lo que respecta a las labores ofensivas. Pero estuvo correcto en todo momento atrás y su zona estuvo muy bien protegida.

Piqué · Bien

Otra vez comenzó siendo pitado pero a los diez minutos de partido se ganó los aplausos del público español después de una gran intervención en la zaga. Cuajó una buena actuación tanto en defensa como con el balón en los pies. Pero lo más noticioso llegó en su sustitución cuando recibió una sonora ovación del público del Wanda a lo que el jugador del Barcelona respondió aplaudiendo al público. Debate zanjado.

Sergio Ramos · Aprobado

El capitán y líder de la Selección. No comenzó de la mejor manera con dos pérdidas en sus dos primeras intervenciones con el balón en los pies y perdiendo la marca de Higuaín en una clara ocasión del ex del Real Madrid. Eso sí, poco a poco se fue entonando y estuvo providencial cortando una jugada en la que Meza se plantaba solo contra De Gea. Pero también tuvo parte de culpa en el gol de Otamendi ya que no midió bien y permitió el remate del central del Manchester City. En la segunda parte su nivel mejoró e incluso le anularon un gol con 4-1 en el marcador.

Jordi Alba · Bien

Jordi Alba este año es otro y lo volvió a demostrar en el duelo ante Argentina. Defendió bien y llegó a zonas de ataque con asiduidad e incluso tuvo una gran ocasión en el 25 de la primera parte. Partido correcto del lateral que será titular en Rusia.

Thiago · Bien

Como ya hizo ante Alemania, Thiago volvió a jugar de ‘5’ ante Argentina ante la ausencia de Busquets y el jugador del Bayern de Múnich estaba realizando una actuación gris hasta que marcó el cuarto de España finalizando una buena jugada entre Isco y Aspas. Fue sustituido a falta de nueve minutos para el final.

Koke · Suspenso

Koke es un fijo para Lopetegui y ante Argentina volvió a repetir titularidad. Pero, como suele ser habitual cuando se pone la camiseta de la Selección española, el jugador del Atlético no dio el nivel que suele mostrar con su club. Apareció muy poco y tuvo poca trascendencia en el juego de España.

Iniesta · Bien

A Iniesta hay que dosificarlo pero es evidente que será titular hasta que se retire de la Selección. El jugador del Barcelona fue providencial en el primer gol tras realizar una buena presión y robar el balón que acabó en el fondo de la red de la portería defendida por Romero. Lo hizo todo con inteligencia y dejó un par de detalles, como un pase mágico a Iago Aspas que desembocó en gol, hasta que fue sustituido en el minuto 55 de partido.

Isco · Matrícula de honor

Julen Lopetegui siempre ha confiado en Isco y ante Argentina volvió a demostrar que el jugador del Real Madrid es titularísimo de cara al Mundial. El andaluz respondió a la confianza del técnico haciendo otro partido excelente en el que además anotó un tanto tras recibir una asistencia de Asensio a los 25 minutos de partido. Y es que Isco se metió entre los centrales, oxigenó el juego en la medular y además llegó al área rival.

El del Arroyo de la Miel redondeó su actuación con un doblete en la segunda mitad después de recibir una asistencia de Iago Aspas. Pero hubo más, ya que también fue protagonista en el gol de Thiago y culminó su exhibición con su tercer tanto de la noche a falta de 15 minutos. Tras confirmar el hat-trick, Julen Lopetegui le sustituyó y el madridista recibió una ovación espectacular del Wanda.

Marco Asensio · Sobresaliente

Doblete de asistencias. Después de jugar los últimos 20 minutos en Alemania, Lopetegui le dio la titularidad como sustituto de Silva. Y el jugador del Real Madrid no le decepcionó. Y es que el primer tanto de España salió de sus botas tras filtrar un pase genial para que Diego Costa hiciera el primero. Pero hubo más. En el segundo también fue clave poniendo un balón dentro del área para que Isco definiera a la perfección.

Diego Costa · Notable

Después de apostar por Rodrigo con sobresaliente resultado el pasado viernes, ante Argentina era el turno de Diego Costa, uno de los fijos de cara al Mundial de Rusia. Y la primera que tuvo la metió. En el minuto 11 se jugó el tipo para definir a la perfección ante Romero. Se llevó un gran golpe pero anotó su séptimo tanto con España. Fue sustituido en el descanso por sus problemas a raíz del encontronazo con el portero del Manchester United.

Iago Aspas · Sobresaliente

Entro al campo tras el descanso supliendo a Diego Costa. Y Aspas siempre cumple con España. En su primera intervención, realizó un control perfecto pero el balón se le quedó largo. En la misma jugada, asistió a Isco para que el jugador del Real Madrid hiciera el tercer tanto de España. Y la segunda bola que tocó también regaló otra asistencia a Thiago para que hiciera el cuarto. Pero ahí no quedó todo ya que hizo el quinto tanto de la noche tras recibir un gran pase de David de Gea y asistió a Isco en el tercer tanto del andaluz.

Saúl · Aprobado

Entró al campo en el minuto 55 sustituyendo a Iniesta. No tuvo mucha presencia en el área rival pero bregó como el que más durante el laxo de tiempo que estuvo en el campo.

Azpilicueta · Sin calificar

Entró al campo a falta de 20 minutos para el final sustituyendo a Piqué. Cubrió bien su zona.

Lucas Vázquez · Sin calificar

Entró sustituyendo al ovacionado Isco y apenas tuvo trascendencia en el juego.

Marcos Alonso · Sin calificar

Debutó con la Selección española tras suplir a Jordi Alba a falta de 10 minutos. Apenas tuvo trabajo.

Dani Parejo · Sin calificar

Tuvo 10 minutos en su estreno con la absoluta.