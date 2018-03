Un aficionado acosa en directo a una reportera brasileña

Tan sólo una semana después de que millones de mujeres se lanzaran a las calles contra los abusos y en busca de la igualdad, el mundo del deporte ha quedado impacto por una nueva víctima del machismo. Bruna Dealtry, periodista brasileña, fue acosada por un aficionado durante una retransmisión en directo en la Copa Libertadores.

El desagradable incidente tuvo lugar en la previa del partido entre el Vasco de Gama y la Universidad de Chile. La reportera se encontraba realizando un directo para el canal Sports Interactive cuando el hincha aprovechó para acercarse por detrás y darle beso en la boca. Un gesto que pilló totalmente por sorpresa a la periodista.

Como muestra de su profesionalidad, Bruna continúo con la conexión en directo. Horas más tarde, la periodista no pudo evitar contar lo sucedido en sus redes sociales y subir el vídeo del altercado. El gesto machista y repugnante está dando la vuelta al mundo.

Falta de respeito com a @Brunadealtry em primeiro lugar! As mulheres precisam ser tratadas com mais respeito! Isso é assédio e esse cara precisa ser punido. A mulher e profissional do @Esp_Interativo não foi respeitada! pic.twitter.com/c5EMGrXGtM — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) 14 de marzo de 2018

“Siempre fui una reportera que adora la fiesta de los hinchas. No me importa que me bañen de cerveza o que haya hinchas saltando y pisando mi pie…siempre me dejo llevar por la emoción e intento sentir el momento para hacer el mejor trabajo de la mejor manera posible. Siempre me enorgullece tener una buena relación con todas las aficiones y por ser tratada con mucho respeto”.

“Pero hoy sentí en mi propia piel una sensación de impotencia que muchas mujeres sienten en los estadios, metro o mismamente andando por las calles. Un beso en la boca, sin mi permiso cuando yo estaba ejerciendo mi profesión. Me dejó sin saber qué hacer y sin entender cómo alguien puede sentirse con derecho a hacer eso. Con certeza él no sabe cuanto he luchado para estar ahí…poder contar historias increíbles y estar frente a las cámaras mostrando todo lo que vivo”.

“Pero por el simple hecho de ser mujer en medio de una afición él no tiene derecho a hacer lo que hizo. Hoy me siento aun más triste por lo que ha pasado conmigo y por lo que pasa diariamente con muchas mujeres, pero sigo adelante como he hecho en el directo. Con la certeza de que con la cabeza erguida vamos a conquistar el respeto que nos merecemos y que el ciudadano que quiso aparecer es quien se debe avergonzar por lo que hizo. Soy reportera de fútbol, soy mujer y merezco ser respetada”, confesó Bruna.