El Liverpool blinda a Salah con una megarenovación

31 goles y once asistencias en 37 partidos oficiales esta temporada son números de crack. No, no son ni mucho menos los registros de Cristiano Ronaldo ni de Messi -el duopolio de la última década- sino los del jugador del Liverpool Mohamed Salah.

El extremo egipcio entró el pasado fin de semana en el hall de la fama de la Premier. Sus 20 tantos con la pierna izquierda -que conmemoraron en el Twitter oficial del club red- han sido el último motivo para renovarle lo más pronto posible, tal y como afirman en Inglaterra.

Según el diario británico Express, Salah tendrá una mejora de contrato más que significativa en la mesa de su casa en los próximos días -acaba su vínculo con el Liverpool en junio de 2022. Además apuntan que el futbolista es feliz en la ciudad de los Beattles después de llegar el pasado verano procedente de la Roma italiana por apenas 42 millones de euros.

Precisamente su valor de mercado según la web especializada Transfermarkt casi se ha duplicado desde entonces. Los 80 kilos que ahora vale era una cantidad más que asumible por el Real Madrid, que tal y como desvelamos en OKDIARIO le consideraba la alternativa a Harry Kane.

Sueldo de estrella

Sin precisar en las cifras de su futura renovación, Salah tendrá un salario de megacrack. Después de la marcha de Coutinho en el pasado mercado invernal, el egipcio ha cogido la responsabilidad de ser la estrella del equipo y no le está pesando como está demostrando.

Desde su país natal ya son varias las voces autorizadas que le han relacionado con el Real Madrid. Sin embargo, desde las Islas Británicas intentan despejar todos y cada uno de estos rumores con el poderoso caballero: don dinero.