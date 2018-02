Inda: “Una persona que pita un himno está más cerca del mono que del ser humano”

La versión del himno de España de Marta Sánchez llegó hasta el plató de El Chiringuito de Jugones, donde el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, salió en defensa de la cantante, asegurando que las personas que la critiquen y piten por sentirse representadas por el cántico están “más cerca del mono que del ser humano”.

Inda, que comenzó halagando la figura de Marta Sánchez, añadió que el que pite a la cantante por ponerle letra al himno de España es “un cenizo y un imbécil”, debido a la falta de respeto que supone silbar de forma crítica algo tan representativo para un grupo de personas, independientemente del himno.

“La gente que pita el himno es imbécil integral, pero el español o el que sea. Hay que respetar los himnos. Una persona que pita un himno es un ser irracional, la gente que pita Els Segadors me parece igual de irracional. La gente que pita los himnos, cualquiera que sea, me parece más cerca de un neandertal o de un mono, que de un ser humano”, afirmó Inda.

Esta defensa del respeto por los himnos provocó una discusión del director de OKDIARIO con el tertuliano Jota Jordi, en la que Inda acabó imponiéndose por el raciocinio del que hizo gala. “Pitar a una persona o a un himno es de persona poco respetuosa, y me parecen más cercanos al mono que al ser humano. Los himnos, al igual que la religión, representan lo más íntimo de la gente. La gente que no respeta no merece respeto y con los intolerantes hay que ser intolerante”, zanjó.