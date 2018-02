Michael Robinson: “En Barcelona dicen que soy madridista”

Michael Robinson realizó unas curiosas declaraciones en su visita al programa de Hristo Mejide, ‘Chester’. El comentarista de Movistar Plus aseguró en una entrevista que “tengo el curioso estatus que en Madrid soy culé, en Barcelona soy madridista y en Valencia, pues depende de quién va primero”.

Resulta curioso que Michael Robinson haga estas declaraciones cuando la inmensa mayoría del madridismo se queja de sus comentarios sectarios junto a Carlos Martínez y Julio Maldonado en los partidos de Movistar Partidazo, mientras que en Barcelona parecen encantados con sus valoraciones en todos los encuentros.

El ex futbolista inglés también habló de cómo Osasuna le trató en su despedida del club y su insatisfacción con el club rojillo. “Cuando volví al Sadar como comentarista de Canal+, pedí al club que mi hijo saltara al campo con la camiseta rojilla y de la mano del capitán. Cuando estaba en el túnel de vestuario ya de la mano de Iñaki Ibañez, el delegado les separó e impidió a mi hijo salir. No sé qué diablos hice tan mal para que me tengan tanta manía y llegarle a hacer eso a mi hijo. A mí puede machacarme, dejarme cojo, pero a un niño de siete años… No he sido capaz de perdonárselo”, dijo.