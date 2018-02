Rabiot admite que Neymar y Mbappé reciben un trato especial en el vestuario del PSG

Adrien Rabiot es uno de los pilares del Paris Saint Germain de Unai Emery en la medular. El francés habló en L’Equipe acerca de la eliminatoria contra el Real Madrid en Champions y también de algunos asuntos internos de vestuario dentro del equipo parisino.

“El Madrid va a querer salvar su temporada. Estarán sobremotivados. Ellos tienen una gran experiencia en esta competición, que es menor en nuestro caso. En mi opinión, está en un 50-50”, dijo.

El jugador, uno de los capitanes del PSG, admite que los recién llegados Neymar y Mbappé, tienen una serie de privilegios con respecto a sus compañeros de vestuario: “Ney es un tipo muy fácil. Podría ser un poco más arrogante. Pero ese no es el caso en absoluto. Sabemos que tiene algunos privilegios, aunque Kylian (Mbappé) también. A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de ninguno”, zanjó.