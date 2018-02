Hay Liga. Y tanto que hay. El empate del Barcelona ante el Getafe en el Camp Nou y la victoria del Atlético de Madrid en Málaga deja a los de Diego Pablo Simeone a siete puntos del liderato cuando restan 15 jornadas por disputarse. Es decir, todavía hay 45 puntos en juego y varios enfrentamientos calientes que obligan a los azulgranas a no fallar si no quieren ver como un título que no hace tanto parecía que estaba ganado se puede complicar.

El 4 de marzo en el Camp Nou los dos grandes candidatos a pelear el campeonato se verán las caras. Antes de ese partido, los de Valverde deberán visitar al Eibar y a Las Palmas y recibirán en el coliseo azulgrana al Girona. Por otro lado, los rojiblancos jugarán en el Wanda Metropolitano ante Athletic y Leganés y tendrán que rendir visita al Sevilla. Partido siempre complicado y los madrileños son conscientes de que no tienen margen de error.

Hay que recordar que en el partido de ida el Atlético y el Barcelona empataron a uno, por lo que en el Camp Nou además de tres puntos se pueden jugar un gol average que puede ser mucho más importante de lo que parece.

El Madrid, posible juez

El Real Madrid, demasiado lejos en la clasificación para poder disputar cualquier opción de Liga, puede ser uno de los jueces. Y es que, ambos candidatos deben verse las caras con los hombres de Zidane en enfrentamientos donde todo puede pasar.

El primero que se medirá a los blancos será el Atlético de Madrid. En el fin de semana del 8 de abril se disputará el gran derbi capitalino en el estadio Santiago Bernabéu. Hay que recordar que en las últimas temporadas en Liga el Atlético tiene tomada la medida a su eterno rival en su feudo.

Cuando resten tres jornadas para el final del campeonato, el Real Madrid visitará el Camp Nou. Si ambos equipos mantienen el pulso, los catalanes jugarán un Clásico en el que su rival podría tener como único reto quitarle el trofeo.