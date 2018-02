Seedorf será el nuevo entrenador del Deportivo

El Deportivo parece haber elegido al sustituto de Cristobal Parralo. La entidad coruñesa, según apuntan varios medios, ha tomado la decisión de contratar a Clarence Seedorf como nuevo entrenador, después de varias negativas, entre las que se encuentra la de Martín Lasarte, favorito para ocupar el puesto en el banquillo del Dépor.

A falta de confirmación oficial, el holandés se hará cargo del primer equipo, convirtiéndose en el tercer entrenador en lo que va de temporada, después de Pepe Mel y Cristobal Parralo, ambos destituidos por el mal rumbo del equipo. El Deportivo se encuentra actualmente en puestos de descenso, con 17 puntos, un bagaje muy escaso para una plantilla que cuenta con jugadores de la talla de Adrián López, Emre Çolak, Fabian Schar o Lucas Pérez.

A sus 41 años de edad, Seedorf cuenta con una corta experiencia en los banquillos, con sólo 22 partidos dirigidos al frente del Milan y 14 más en el Shenzen chino, en dos etapas que no fueron fructíferas para el ex jugador del Real Madrid y Ajax, entre otros. El Deportivo no le tenía como primera ni segunda opción, pero la renuncia de Lasarte y algún candidato más habría obligado a la entidad a aceptar el ofrecimiento de Clarence, que llega a través de una poderosa agencia de representación.