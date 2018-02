Quique: “Los del Espanyol nos sentimos pisados, nos quieren hacer invisibles”

Quique Sánchez Flores describió el sentimiento que los aficionados del Espanyol sienten como el segundo equipo de la ciudad de Barcelona, por títulos históricos. “Los seguidores del Espanyol son gente que en algunas ocasiones se siente casi pisada y el orgullo perico nos mantiene en alerta”, dijo el técnico antes del derbi catalán de este domingo.

El técnico dijo que jugar tres partidos en un mismo mes contra el Barcelona no les ha causado un desgaste mental y que sí les ha impulsado. “No nos ha producido desgaste. En la ida nos supuso una alegría para el Espanyol y tuvimos la ilusión hasta el último momento. Los aficionados soñaron con un posible. No nos hizo daño, no deja marca, nos deja preparados para la cita de mañana”, añadió.

De hecho, Quique no piensa en otra cosa que no sea el triunfo. “No pienso en otra cosa que no sea eso. Todos pensamos que es posible, no pienso en otra posibilidad. Ya ganamos al Barça. No tenemos otra cosa en la cabeza”, apuntó.

El ex técnico del Atlético de Madrid o Valencia también aseguró que “somos un club espectacular, siempre hemos dado un nivel alto de educación, comportamiento neutral”.

Quique no tiene dudas de que el estadio de Cornellà dispondrá un comportamiento cívico, pese a las provocaciones de Gerard Piqué. “Nuestra afición es coherente y sabe lo que tiene que hacer. Tengo absoluta confianza del comportamiento de nuestra grada. Sabemos ganar y perder. Ha sabido entender este deporte. Ser del Espanyol no es fácil y, cuando uno lo es, es porque hay un sentimiento interno porque son aficionados que viven avasallados por medios, calle… nos hacen invisibles”, zanjó.