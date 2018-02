Un futbolista argentino exigió la titularidad en su equipo a punta de pistola

El fútbol argentino no deja de sorprender con la violencia con la que sus principales actores se emplean. Al problema de los Barras Bravas, hay que añadir una tendencia que se está poniendo de moda y que es tremendamente peligrosa. Los hechos ocurrieron en el Torneo Federal C, cuando un jugador llamado César Pagani acudió al entrenamiento con una pistola y amenazó a su entrenador con matarlo si no era titular en detrimento de otro compañero.

Cristian Neira, técnico del conjunto argentino, presentó su dimisión tras ser víctima de la amenaza. El presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, declaró que “hace más de 45 años que estoy ligado a la escuela y nunca pasó esto”. Además anunció que los hechos habían sido denunciados ante la policía y explicó que las autoridades mandarán agentes a los entrenamientos por seguridad.

El mandatario añadió que desconoce si César Pagani tiene antecedentes penales, pero asegura que en el pasado el propio futbolista envió a un amigo a que amenazara a otro chico del club. “No es posible pasar esto por alto y el responsable tendrá que rendir cuentas a la justicia”, prometió.