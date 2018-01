El partido del martes entre los Houston Rockets y los Orlando Magic (114-107) pasará a formar parte de la historia de la NBA pues en él, el escolta de los Rockets, James Harden, ofreció una actuación providencial con la que los Rockets lograron su segunda victoria consecutiva pero lo más importante: marcó un hito al pulverizar varios récords.

El escolta de los Rockets se convirtió en el primer jugador de la NBA en anotar 60 puntos como parte de un triple-doble. Harden estuvo sobre la pista del Toyota Center de Houston 46 minutos, tiempo en el que ofreció una actuación estelar. Anotó 18 puntos en el último cuarto, para logar un total de 60 y superar así los 57 tantos que Calvin Murphy anotó en 1978. Fue entonces cuando las cámaras mostraron una toma del propio Murphy sonriendo y aplaudiendo al nuevo hombre récord.

Pero la actuación de Harden no se quedó solo en eso. El escolta además repartió 11 asistencias y logró 10 rebotes, superando de este modo la anterior marca que lograron en su día Michael Jordan y Russell Westbrook,que hicieron 57+10.

A cuatro minutos del final, el marcador mostraba empate a 107 puntos, fue entonces cuando el escolta de los Rockets se convirtió en líder del equipo para dar la victoria a su equipo anotando siete puntos consecutivos hasta dar con el resultado final de 114-107.

Harden se convirtió en el hombre del día, sin embargo, el escolta de los Rockets quiso quitarse importancia y valoró la victoria para el equipo. “La verdad que no presté atención a que el partido fuese especial, si no contribuir al triunfo del equipo como hago todas las noches que salgo al campo para tener un impacto positivo”, declaró Harden al concluir el partido. “Aunque ahora reconozco que tengo un sentimiento especial y me encuentro muy a gusto por todo lo sucedido”.

