Dani Alves menosprecia a Cristiano: “Messi y Neymar son los más desequilibrantes del mundo”

Dani Alves siempre deja perlas en las entrevistas que concede y suelen ser contra el Real Madrid. El lateral del PSG calentó el duelo contra el equipo blanco en los octavos de Champions a través de un desprecio a Cristiano Ronaldo: “Neymar es junto a Messi es el jugador más desequilibrante que hay. Pero necesitaba salir un poco de su sombra. Jugar con alguien tan incomparable como Leo es la cosa más increíble que te puede pasar, pero siempre tendrás la duda de si tienes realmente la calidad o es él”.

El brasileño dio las claves para ganar la eliminatoria contra el Real Madrid. “La Champions es una competición que no se gana solo con nombres. Aunque tengas grandes jugadores, si no tienes el grupo no lo vas a conseguir. Nosotros estamos preparados para competir, y si esa preparación nos va a conducir a ganar o ser eliminados, va a depender de cómo hagamos ese trabajo en equipo”, dijo.

Dani Alves aprovechó así para excusar su salida de la Juventus o la de Neymar del Barcelona. “Es nuestro desafío y nuestra máxima aspiración. Es lo que pensó Neymar cuando salió del Barça y lo que yo pensé al salir de la Juve. Es lo que nos mueve, lo que nos apasiona, lo que nos llena de adrenalina. El mundo es para los valientes. Los cobardes siempre estarán en la sombra, ¡y nosotros no queremos estar en la sombra! Vinimos de la nada en Brasil para ser alguien en la vida”, añadió.

Por último, el internacional carioca mandó un mensaje a los jugadores que se han acomodado a la sombra de Leo Messi. “Creo que las posibilidades de tener logros individuales aumentan cuando uno no está tan cerca de un jugador como Messi. Para la madurez de Ney y para la selección brasileña era importante que caminara por sí solo”, zanjó.