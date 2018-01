Federer, entre lágrimas: “Seguir así para mí es increíble”

Roger Federer escribió una página doraba en su leyenda como mejor tenista de todos los tiempos. El suizo inauguró el club de los ganadores de 20 Grand Slam tras conquistar su sexto en el Open de Australia ante el croata Marin Cilic. En la Rod Laver Arena, el helvético inició el año pasado un viaje al pasado que le ha hecho recuperar su mejor tenis una década después convirtiéndose en el absoluto dominador de la ATP junto a Rafa Nadal.

“Esta segunda juventud empezó el año pasado aquí y aquí sigo. Estar con vosotros es un sueño hecho realidad”, dijo emocionado Federer. “Ganar aquí es un sueño hecho realidad y seguir así a esta edad para mí es increíble”, puntualizó el jugador de 36 años.

Federer sufrió y de lo lindo con un Cilic que no vendió barata su piel llevándole al quinto set. Eso, unido a que estuvo todo el día pensando en el partido, pudo hacer que acabase llorando emocionado su discurso. “Prefiero cuando los partidos son de mañana. He estado todo el día pensando en este partido y se me ha hecho muy largo. Demasiada tensión y emociones… Pero ha merecido la pena”, aseguró.

El suizo levantó la Norman Brookes Cup con todo el recinto en pie y Federer contestó con la mayor honestidad posible. “Me habéis hecho sentir nervioso por el calor que me dais y eso me emociona. Estoy muy agradecido a todo el mundo por hacer este partido inolvidable”, zanjó el suizo entre lágrimas.