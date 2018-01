Piqué echa al Espanyol de Barcelona: “Son de Cornellà, ¿no?”

Gerard Piqué no va por buen camino si quiere reconciliarse algún día con la afición del Espanyol. El central del Barcelona apostilló en dos ocasiones la expresión “Espanyol de Cornellà” dando a entender que el único equipo de la Ciudad Condal es el Barça cuando siempre han coexistido los dos.

“No es que se haya sufrido, pero el Espanyol de Cornellà nos lo pone siempre difícil. Hemos empezado muy bien con los dos goles. Este es un resultado que nos clasifica”, dijo el central, al que los periodistas le preguntaron por esa expresión por el Espanyol ¿de Cornellà?. “Sí, claro. Ellos son de Cornellà, ¿no?”, aseveró.

Piqué estaba con la mano caliente y quiso soltar también un dardo contra el árbitro Mateu Lahoz. “Tiene una manera de arbitrar que no contenta a ningún equipo y eso pasa habitualmente. No le daría más vueltas. No ganamos nada hablando de él”, añadió.

El internacional español se postula para ser cuarto capitán en sustitución de Mascherano. “En su día me molestó no ser elegido, así que ahora me da un poco igual, si lo soy trabajaré para ayudar a mis compañeros y si no, no pasa nada”, apuntó.

Por último, el jugador habló del debut de Coutinho. “Tiene un estilo muy Barça, de tener la pelota mucho. En muchas facetas se parece a Andrés Iniesta y puede ayudarnos muchísimo”, zanjó.