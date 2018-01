Paco Jémez: “Remy es un mentiroso, no le quiero en mi equipo”

Paco Jémez respondió a las declaraciones de Remy en el periódico canario de La Provincia, en las que acusaba al entrenador haberle tratado “como una mierda” y de haberle echado sin argumentar motivos, más allá de un retraso de un minuto a una comida.

Ante las declaraciones, el técnico de Las Palmas respondió hoy mismo en rueda de prensa con mucha dureza a su ex delantero. “Remy es un mentiroso. Tengo como todo el mundo dos pelota. No tenía pensado hablar de Remy, pero voy a dejar claro ese tema. Hemos tratado con más respeto que como él nos ha tratado a nosotros. Vendimos su salida como un tema deportivo, cuando no es así”, dijo.

El ex técnico del Rayo Vallecano quiso aclarar los motivos de porqué le echaron: “No llega una vez tarde, llega dos. Llega y no da ni las buenas tardes, ni se presenta, ni nada. En el campo le digo la primera vez que no voy a permitir esa manera de actuar. Pero en el hotel, en la cena, vuelve a llegar tarde, con treinta testigos. A partir de ahí que diga todas las mentiras que quiera. Yo no lo quiero tener aquí. Le deseo lo mejor en donde quiera que vaya”.