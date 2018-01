Piqué: “Espero que la afición del Camp Nou no tire cosas ni insulte”

Gerard Piqué estaba caliente tras la derrota del Barcelona contra el Espanyol en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey. El central culé se refirió nuevamente a la afición del equipo perico, a la que le une una larga trayectoria de controversias, tras oír insultos contra su persona y ver cómo desde la grada un objeto impactaba su compañero Cillessen.

“Sabemos que es difícil jugar aquí. No soy yo quien tiene que tomar cartas en el asunto. Espero que la gente en el Camp Nou no tire cosas y no insulte y que seamos un club señor”, dijo el barcelonista, bastante enfadado con el resultado y los acontecimientos.

Piqué quiso quitar hierro a la derrota ante el rival de la ciudad e incluso dio a entender que dentro de lo malo no es la peor posible. “Si tuviéramos que escoger alguna derrota quizá hubiéramos elegido esta”, añadió.

Por último, el jugador reflexionó sobre la primera derrota desde el mes de agosto. “Cuando se pierde siempre se buscan explicaciones pero el equipo ha competido bien. El penalti fallado fue algo que puede pasar y la verdad es que el partido no ha ido por donde queríamos“, zanjó.