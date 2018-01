Un Marcelo desconocido: 13 ‘melones’ al área sin rematador

Marcelo tiene el punto de mira desviado. El brasileño siempre se ha caracterizado por ser un puñal por la banda izquierda desde hace una década, pero este 2018 ha centrado muchas de las críticas por su escasa implicación defensiva y su falta de peligro en ataque.

Según los datos de OPTA, el brasileño firmó su peor dato desde que viste la camiseta del Real Madrid en centros al área sin encontrar rematador ante el Villarreal. El lateral lanzó hasta en 13 ocasiones balones bombeados a la zona de peligro sin que ningún compañero consiguiese conectar su pase.

Marcelo, que ejerció de capitán del Real Madrid ante la ausencia de Sergio Ramos, se encuentra en un momento físico bajo como demuestran estos datos. El internacional brasileño ha perdido temporalmente la magia que le convirtió en uno de los favoritos de un Bernabéu que ahora centra muchos de sus pitos en su persona.

Zidane tiene cosas que cambiar de cara a la fase decisiva de la temporada y una de ellas es recuperar la mejor versión de Marcelo. La nula competencia de Theo Hernández –otro de los señalados por el Bernabéu esta temporada– tampoco ayuda a que el brasileño se sienta lo suficientemente presionado como para pensar que va a perder su puesto de titular indiscutible.

El Real Madrid necesita recuperar a sus mejores jugadores y cuanto antes. No hay dudas en la zona noble de que Marcelo es el mejor en su puesto del mundo cuando está en forma. Sin embargo, ese estado pletórico hace meses que no se ve en las cargadas piernas del jugador. Los blancos saben que tienen un problema y deben buscar una solución para que el brasileño vuelva a ser un puñal por la banda. Quizá eso de hacer algún fichaje no es tan mala idea. Al menos para que algunos jugadores recuperen su mejor versión.