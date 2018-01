Fernando Alonso demuestra porqué es el mejor piloto en agua del mundo

El frío y la lluvia no son impedimentos para que Fernando Alonso salga a entrenar y demuestre sus dotes como el piloto único que es. Al asturiano no le ha acompañado el buen tiempo en su estancia en su tierra, pero eso no ha evitado que salga a la pista montado en un kart y dé una auténtica exhibición sobre cómo conducir en las condiciones más extremas con aquaplaning.

Fernando Alonso ha demostrado en la Fórmula 1 cómo se las gasta en lluvia y a sus 36 años ha vuelto a mostrar que no ha perdido ni un ápice de sus condiciones para intentar volver a ser campeón.