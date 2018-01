Zidane: “Sé que no me quedaré diez años en el Real Madrid”

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, concedió una entrevista a France Football después de que el medio le reconociera como mejor entrenador francés del año. El técnico repasó la actualidad del equipo blanco en un momento complicado de la temporada y analizó las posibilidades de continuar en el banquillo merengue a largo plazo.

A pesar de todo lo logrado como jugador en el Real Madrid, Zidane demostró su humildad al pedir que se olvide su categoría como futbolista para analizar el rendimiento que ha tenido como técnico, donde ya se ha hecho un nombre en la élite a pesar de su corta trayectoria. “Zinedine Zidane ya no es jugador en el Real Madrid. Ese Zidane ya no existe. Ahora es el entrenador Zinedine Zidane el que debe hacer carrera. No estoy protegido por lo que he hecho como jugador en este club. Sé que un día esto se acabará en el Real Madrid, así que aprovecho y pongo todos los medios para tener éxito. Me digo a mí mismo: ‘Si me quedan diez días aquí, bueno, vive esos diez días a tope; si son seis meses, vive esos seis meses a tope’. No pienso en nada más. Sé que no me quedaré diez años”.

La presión a la que tiene que hacer frente debido a su cargo no importa demasiado al técnico, que se mantiene tranquilo y con las ideas claras con respecto a los diferentes acontecimientos que rodeen a su trabajo. “Las presiones externas no me afectan. Me he puesto un escudo, nada puede molestarme. Soy responsable de muchas cosas. Pero cuando llego a casa, corto, desconecto. Sé que muchos entrenadores nunca pueden dejar el trabajo, yo tengo esa habilidad. Me voy a casa y me junto con mi esposa o con mis hijos o voy a ver un espectáculo o salgo a cenar. Me aíslo porque es esencial. Sé protegerme”.

“Quiero demostrar que puedo ser un buen entrenador también en las dificultades. No me asustan. Estoy preparado para eso. La gente puede pensar que todo es siempre fácil para mí, que lo hago todo por instinto, pero están en un error. Ya sea como jugador o como entrenador, siempre he trabajado. El peligro está ahí, pero no cambiaré. Soy consciente de que tengo grandes campeones frente a mí que me escuchan. En el fútbol, si se sabe hacer, las cosas siempre funcionan”, completó.