Xavi ahora tiene envidia de Isco y Asensio: “Sí, hacen filigranas, pero ¿para qué? No hacen fútbol del bueno”

Xavi Hernández vuelve a estar de cruzada contra el Real Madrid. El ex capitán del Barcelona analizó en una extensa entrevista en El País las diferencias entre los futbolistas madridistas y los culés y hasta se atrevió a afirmar que “el Bernabéu te aplaude por mandar el balón a la grada”. El azulgrana se olvidó por una vez de Cristiano Ronaldo, pero mandó un recado a Isco Alarcón y Marco Asensio, dos de las perlas blancas.

“Esta gente tan joven lo que creo que tienen que saber es lo que me decía Luis Aragonés: ‘¿A usted qué le gusta? El fútbol bonito o el fútbol bueno?’. Y yo no entendía: ‘¿Y esto qué significa?’. ‘Usted deme el fútbol bueno. El bonito, sí, pero para engañar a cuatro’“, dijo Xavi, en una postura que roza estar por encima del bien y del mal. “Sí, hacen filigranas, pero ¿para qué? ¿Qué filigranas hace Messi? Messi nunca hace filigranas. Messi va a por faena. Messi es el fútbol bueno, que a la vez es tan bueno que se hace bonito”, añadió.

Por otra parte, Xavi lanzó un dardo a todos los madridistas que acuden al Santiago Bernabéu. “El Barcelona es un examen final para un futbolista. Es el club más difícil y el más exigente del mundo. El Madrid no juega tan pulcro. En el Bernabéu si el defensor despeja a la grada está bien. Está culturizado. La gente aplaude. En el Camp Nou tiras el balón a la grada y el murmullo es tan bestia que es negativo”, reflexionó.

El actual jugador del Al-Sadd qatarí se atrevió hasta hablar de leyendas como Juanito o Camacho. “La diferencia es que el Bernabéu exige darlo todo. No soportan a los perezosos. La referencia es el espíritu Juanito. ¿Qué pasa? Que el espíritu Juanito o el espíritu Camacho es la cultura del Madrid. ¿Cuál es la cultura del Barcelona? No es la cultura del Víctor Muñoz, ni la de Calderé. La cultura del Barcelona es la de Cruyff. Cruyff se giraba, miraba, entendía el juego, no la perdía“, indicó.

Por último, Xavi no dudó en volver a elogiar a Messi como el mejor de la historia contando un chascarillo comparándole con la NBA. “Es de vergüenza que lo comparen con cualquier otro. Messi domina todo. El espacio, el tiempo, dónde está el compañero y el rival. Antes solo desequilibraba por habilidad y fuerza. Ahora te dribla por cabrón: te atrae. Ve que tiene un marcador y como sabe que le tiene miedo espera a que venga el otro, y cuando tiene un 3×1 en el momento justo la pasa. Esto lo vi en LeBron James. Te atraen hasta que haya uno libre. ¿Qué no te sale nadie? Vamos a jugar”, zanjó.