De Pedro, en libertad con cargos tras un delito de violencia de género contra su pareja

El ex jugador de la Real Sociedad Javier de Pedro ha sido detenido acusado de agredir a su pareja sentimental, que tuvo que ser atendida en un centro sanitario donostiarra de las lesiones que sufrió.

El suceso se produjo en la madrugada del pasado sábado en un hostal de San Sebastián, aunque el arresto del ex futbolista tuvo lugar en la vecina localidad de Pasaia, han informado a Efe fuentes de la investigación.

La víctima fue atendida en el Casa de Socorro de la calle Bengoetxea de la capital guipuzcoana, tras lo cual presentó una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza. Este sábado por la mañana, De Pedro pasó a disposición del juez de guardia de San Sebastián, que decretó su libertad con cargos.

El Diario Vasco, que informa este domingo de esta detención, recuerda que no es la primera vez que el ex jugador blanquiazul, nacido en Logroño en 1973, se ve involucrado en hechos relacionados con violencia de género, y que en 2010 fue condenado a 51 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito continuado de amenazas a su ex pareja y por una falta de injurias.