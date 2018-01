Villa desvela el regalo que les hizo Víctor Valdés tras ganar el Zamora en 2011

Desde que Víctor Valdes anunciara su retirada definitiva del fútbol, las redes sociales se han inundado de mensajes de agradecimiento y halagos hacia el ex guardameta del Barcelona. Precisamente en el conjunto azulgrana compartió vestuario con David Villa entre 2010 y 2013. También fueron compañeros en la selección española.

Tras su retirada, el guaje ha querido homenajear al de Hospitalet con un mensaje en su cuenta de Instagram en el que revela lo que les regaló tras conquistar el torfeo Zamora, que le acreditaba como el portero menos goleado, en 2011.

“Este regalo que nos diste cuando ganaste el Zamora 10/11 resume lo que siempre has sido como compañero. Ha sido un placer disfrutar de este deporte a tu lado… El fútbol echará de menos que uno de los mejores porteros se quite los guantes… ¡Te deseo lo mejor para tus nuevos proyectos amigo!”, relató el jugador del New York City.