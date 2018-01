El Barça se ha gastado 305 millones en suplir a Neymar

La marcha de Neymar al Paris Saint Germain dejó 222 millones de euros en las arcas del Fútbol Club Barcelona (ya gastados), pero a su vez dejó un vacío importante en la plantilla. Su baja supuso un vacío muy importante como se vio en la Supercopa de España frente al Real Madrid, dónde hasta Piqué reconoció que habían sido inferiores al eterno rival. No han reparado en gastos y han pagado lo que hiciera falta, en total 305 millones por dos jugadores.

Desde el adiós del brasileño el club se puso manos a la obra para suplirle. Su desesperación por encontrar al sustituto ideal les ha llevado a gastarse 305 millones de euros, es decir 63 kilos más de lo que ingresaron por el ahora jugador del PSG, que está demostrando partido tras partido el error que cometió el Barça.

En verano intentaron a la desesperada fichar a Philippe Coutinho, pero el Liverpool no cedió y a última hora desembolsaron una millonada para hacerse con Ousmane Dembélé, por el que pagaron 105 millones de euros más 40 en variables al Borussia Dortmund. Llegó a can Barça a finales de agosto, pero en su tercer partido se lesionó y ha estado fuera de los terrenos de juego durante casi cuatro meses.

Sin embargo la apuesta por el internacional francés no era suficiente. Los azulgrana todavía tenían dinero en caja de la venta de Neymar y querían gastarlo. Se les había quedado una espinita clavada al no poder fichar a Coutinho en verano. A pesar de las negativas del Liverpool han seguido insistiendo y aumentando su oferta hasta satisfacer las necesidades del cuadro de Merseyside.

Se va uno y vienen dos

160 millones es el precio que han tenido que pagar para poder juntar a Coutinho con Suárez, Messi y Dembélé. Y todo porque no fueron capaces de retener a Neymar, que se vio tentado por los petrodólares del PSG, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Su adiós le ha salido al Barça por un ojo de la cara, han tenido que vaciar las arcas del club para hacerse con sus sustitutos.

La calidad del brasileño no era fácil de suplir. A pesar del enorme trabajo que está realizando Ernesto Valverde al frente del equipo, en las oficinas del club han creído necesario traer otro refuerzo de primer nivel, es decir han fichado dos jugadores para suplir a uno. Ahora tienen dos futbolistas de talla mundial, o lo que es lo mismo los dos fichajes más caros de la historia de la entidad catalana, que tendrán que pelear por un puesto en el once titular. Problema que no estará en Champions ya que Coutinho no puede jugarla al haber tenido minutos con el Liverpool.