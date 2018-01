Toni Nadal se confiesa tras terminar como entrenador de Rafa

Rafa Nadal y Roger Federer volvieron a dominar el mundo del tenis en el 2017, tras una estelar reaparición. Sin embargo, su tío y ya ex entrenador Toni Nadal prevé una dura temporada si se confirma el regreso de Murray y Djokovic: “Este año ha habido unas circunstancias. Djokovic no ha estado en su mejor momento, Murray tampoco, Wawrinka ha tenido más problemas, también Nishikori y Raonic, aunque no menosprecio lo que han hecho Federer y Rafa. Cuando Djokovic lo ganaba todo, también decía que tenía la suerte de que no se había encontrado contra el mejor Rafa y Federer. Eso le ayudó y a nosotros también nos ha ayudado esta circunstancia”.

“Creo que 2018 será un año complicado para ganar muchos títulos, pero espero que Rafa siga siendo el mejor sobre tierra y pueda ganar Godó, Roland Garros y Montecarlo”, añadió un Toni Nadal que comienza una nueva etapa tras dejar de entrenar a Rafa y dedicarse única y exclusivamente en el trabajo de formación en la Academia de Manacor.

Tras dejar de entrenar a su sobrino después de tantos años, asegura que tiene “una sensación un poco extraña, lo normal cuando dejas de hacer un trabajo y la nueva situación es diferente, pero no me quejo. Rafa ha llegado al punto más alto. Yo hice el trabajo en la etapa de formación porque después quien hace todo el trabajo es el jugador”, opina el técnico.

“Cuando Rafa tenía siete años. Lo primero que vi es que era mi sobrino, por lo que ya le vi algo. No por los genes, sino porque si hablas con cualquier padre siempre te contesta que su hijo es muy bueno. Yo era su tío y también me quería ilusionar pensando que mi sobrino era bueno”, añadió.

“Desde muy pequeño Rafa lo hacía muy bien, no lo digo por presumir, pero es una realidad: desde muy pequeño él ya tenía buena base. Yo había tenido un chaval que era el número dos de España de alevines, vi que Rafa de alevín era bastante mejor y, haciendo una regla de tres, ése fue mi pensamiento”, explica Toni, que tiene muy clara cual es la filosofía para ayudar a los nuevas promesas que entrenan en la Academia.

“La adversidad forma parte de la vida”

“Rafa es de un pequeño pueblo de Mallorca y ha conseguido llegar a lo más alto del tenis mundial. Si él lo ha podido hacer, otros también. El tema es que tú estés dispuesto a hacer lo necesario para alcanzarlo. Yo nunca hablo de un gran trabajo o grandes sacrificios, sino de un trabajo consecuente. Si yo quiero ser campeón de mi club, no hace falta que me entrene seis horas. Si quiero ser campeón de España, tengo que entrenarme lo suficiente. Si quiero ser campeón del mundo, tengo que entrenarme casi como un loco“, comentó.

Toni Nadal relata que han pasado por momentos muy complicados como las derrotas contra Djokovic y Soderling en Australia 2012 y Roland Garros 2009: “Hemos tenido bastantes momentos duros. Lo que pasa es que yo siempre supe que la adversidad forma parte de la vida e intuí que tendríamos dificultades, pero nunca hice un drama ni de las dificultades ni de las derrotas. Hay derrotas que dolieron bastante. La más dolorosa para mí fue contra Djokovic en Australia 2012, también la de Soderling en Roland Garros 2009“.

Sin duda la peor parte llegó con las primeras lesiones, les pilló un poco por sorpresa: “Y están las lesiones, cuando no sabíamos si seguiríamos o no. En 2005, nuestra sensación era: ‘¿Qué hacemos? ¿Podemos continuar o no?‘ Es un momento complicado, pero al final uno se va acostumbrando y las lesiones posteriores que le impidieron ser abanderado y jugar en Londres’12, cuando estaba jugando muy bien, al final te acostumbras y forma parte de la vida”.

“Si el físico va bien, aguantará bastante”

Esa etapa ya pasó y ahora ha regresado a lo grande para cerrar el 2017 como número uno del ranking ATP. “Supongo que ahora lo veré un poco más relajado, pero yo soy su tío, soy parte afectiva. No soy un entrenador que deja de ser entrenador y ya está. Había trabajado como entrenador, pero mi sentimiento todos estos años siempre ha sido familiar y ese sentimiento ahora seguirá siendo el mismo”.

La gran duda es saber hasta cuándo Rafa Nadal será competitivo en el circuito, a lo que su tío y ex entrenador responde que “depende de su ilusión y las lesiones”. Además confía en que pueda superar los 19 grandes de Roger Federer. “Si el físico va bien, puede aguantar bastante. Yo confío en que aguante lo suficiente como para batir el récord de 19 Grand Slams de Federer”.