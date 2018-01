Le Tissier se ofrece a Messi para enseñarle a tirar penaltis

Leo Messi tiene un propósito claro para el nuevo año: aprender a lanzar penaltis. El crack argentino está peleado con esa faceta y por ello no ha dudado en ‘pedir’ ayuda a algún un profesional.

Entre las ofertas de profesor que ha recibido se encuentra el exinternacional inglés Matt Le Tissier, con solo 16 años anotó 49 de los 50 penaltis que lanzó en la Premier League con el Southampton.

La historia comenzó a raíz de un tuit de la casa de apuestas Coral-be. El mensaje incluía unas palabras en las que el azulgrana señalaba las habilidades que debía mejorar este 2018: “Quiero ser el jugador perfecto, pero hay algunas facetas de mi juego que debo mejorar para alcanzar el máximo nivel, como los lanzamientos de penalti”.

Lionel Messi: “I want to be the perfect player, but there are some parts of my game I have to improve to reach the maximum level, like taking penalties.” pic.twitter.com/gDGNdEa0sX — Coral (@Coral) 2 de enero de 2018

Unas declaraciones que terminaron en los ojos de Le Tissier, quién no dudo en lanzar esta invitación al argentino: “Solo tiene que pedirmelo”

He only has to ask 😉 https://t.co/EhEK5jGjAL — Matt Le Tissier (@mattletiss7) 2 de enero de 2018

La respuesta del inglés tuvo mucho eco en las redes, tanto que algún aficionado desprestigió su extraordinaria cifra aludiendo a la trascendencia de las penas máximas que lanza Messi. Algo que no hizo mucha gracia a Le Tissier que replicó: “Imagínate un día tener que tirar uno que decide si tu club baja de categoría o no, si tiene la posibilidad de construir un estadio nuevo o no…”.